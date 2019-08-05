В Темрюкском районе произошел пожар на базе отдыха
В станице Голубицкой вечером 4 июля произошел пожар на базе отдыха «Антей»
Сообщение о возгорании поступило пожарным в 21:23. Площадь пожара составила 150 кв. метров, огонь потушили в 21:55. На месте работали три автоцистерны и 12 спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 4 августа детей и взрослых эвакуировали из двух лагерей на берегу Азовского моря из-за угрозы подтопления. 4-5 августа в регионе действует экстренное предупреждение по непогоде, ожидаются сильные дожди с грозой и градом.
«Краснодар» упустил победу в матче с «Зенитом»
«Краснодар» 3 июля на выезде сыграл вничью с «Зенитом»
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