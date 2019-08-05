В Темрюкском районе произошел пожар на базе отдыха

Краснодарский край

Распечатать

В станице Голубицкой вечером 4 июля произошел пожар на базе отдыха «Антей»

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 21:23. Площадь пожара составила 150 кв. метров, огонь потушили в 21:55. На месте работали три автоцистерны и 12 спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, 4 августа детей и взрослых эвакуировали из двух лагерей на берегу Азовского моря из-за угрозы подтопления. 4-5 августа в регионе действует экстренное предупреждение по непогоде, ожидаются сильные дожди с грозой и градом.

Азовское море Курорты и туризм МЧС отдых Пожары Темрюкский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Новости

В Темрюкском районе произошел пожар на базе отдыха
Летевший в Сочи Sukhoj Superjet 100 экстренно сел в Минводах
Два детских лагеря на Кубани эвакуировали из-за угрозы подтопления
В МВД уточнили подробности ДТП с микроавтобусом под Горячим Ключом
Сильный ливень затопил Крымск. Подборка фото и видео из соцсетей
Умер музыкант Вилли Токарев

Лента новостей

Статьи

«Здесь вместо цветов на могилу кладут камни»

История Еврейского кладбища Краснодара

Как начали отмечать День ВДВ в Краснодаре

Фото и видео из соцсетей

«Краснодар» упустил победу в матче с «Зенитом»

«Краснодар» 3 июля на выезде сыграл вничью с «Зенитом»

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале