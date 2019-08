В Темрюкском районе произошел пожар на базе отдыха

View this post on Instagram

Пожар в Голубицкой! Горит база отдыха Антей. Как сообщают очевидцы, пожарные приехали через 0.5 часа после возгорания. #ТемрюкИнфо #Голубицкая #ТемрюкскийРайон #станицаголубицкая #базаотдыхаантей #антейГолубицкая