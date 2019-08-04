Сильный ливень затопил Крымск. Подборка фото и видео из соцсетей

«В результате наблюдалось скопления воды в низменных участках автомобильных дорог. Вода в дома не заходила, оказывалась помощь по откачке воды с придомовых территорий по 12 адресам», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сильный дождь — 50 мм — шел в течение двух часов.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что затопило несколько районов города, в том числе частный сектор, центр города и микрорайон «Надежда», построенный для пострадавших от наводнения 2012 года.

Оперативная групп спасателей мониторит обстановку на месте, добавили в МЧС.

В администрации города сообщили, что в случае ухудшения погодных условий необходимая информация до жителей будет доведена дополнительно.

Как писали Юга.ру, 4-5 августа в регионе действует экстренное предупреждение по непогоде, ожидаются сильные дожди с грозой и градом.