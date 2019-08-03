В Сочи прогнозируют сильные дожди
Жителей и гостей Сочи 3 августа предупредили об ухудшении погоды
Утром и днем 4 августа на курорте пройдут сильные дожди с грозой. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.
Все оперативные службы города перешли в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Гражданам рекомендовали принять меры предосторожности и сохранности своего имущества. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить на номер 112.
Напомним, в выходные, 3 и 4 августа, синоптики прогнозировали в Краснодарском крае дождливую погоду.
Как сообщали Юга.ру, в конце июля после сильных дождей на обходе Сочи сошел оползень, после которого обрушился 10-метровый участок федеральной дороги. На месте происшествия ввели режим ЧС.
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Игра пройдет 3 августа на «Газпром Арене»
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