В Сочи прогнозируют сильные дожди

Краснодарский край

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Жителей и гостей Сочи 3 августа предупредили об ухудшении погоды

Утром и днем 4 августа на курорте пройдут сильные дожди с грозой. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

Все оперативные службы города перешли в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

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Гражданам рекомендовали принять меры предосторожности и сохранности своего имущества. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить на номер 112.

Напомним, в выходные, 3 и 4 августа, синоптики прогнозировали в Краснодарском крае дождливую погоду.

Как сообщали Юга.ру, в конце июля после сильных дождей на обходе Сочи сошел оползень, после которого обрушился 10-метровый участок федеральной дороги. На месте происшествия ввели режим ЧС. 

Погода Сочи

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