В Сочи прогнозируют сильные дожди

Жителей и гостей Сочи 3 августа предупредили об ухудшении погоды

Все оперативные службы города перешли в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Утром и днем 4 августа на курорте пройдут сильные дожди с грозой. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

Гражданам рекомендовали принять меры предосторожности и сохранности своего имущества. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить на номер 112.

Напомним, в выходные, 3 и 4 августа, синоптики прогнозировали в Краснодарском крае дождливую погоду.

Как сообщали Юга.ру, в конце июля после сильных дождей на обходе Сочи сошел оползень, после которого обрушился 10-метровый участок федеральной дороги. На месте происшествия ввели режим ЧС.