В выходные на Кубани прогнозируют грозовые дожди и похолодание до 11 °С

По данным краевого гидрометцентра, 2 августа в регионе, преимущественно в южной части, ожидаются кратковременные дожди с грозой. В Краснодаре будет сухо. Воздух прогреется до 30 °С. Ветер 4-9 м/с, порывы до 15 м/с.

В субботу на Кубани будет дождливо, в воскресенье погода еще больше ухудшится: ожидаются ливни с градом и усилением ветра до 18 м/с. Ночные температуры — 15-20 °С, на Черноморском побережье — 16-21 °С, в юго-восточных предгорьях столбики термометров опустятся до 11-16 °С. Днем будет 23-28 °С, местами до 30 °С.

Температура воды в Черном и Азовском морях: Ейск — 27 °C, Темрюк, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи — 26 °C, Приморско-Ахтарск — 24 °C.

В Краснодаре в выходные ожидается ясная погода. Ночью воздух остынет до 16-18 °C, днем потеплеет до 29 °C. Ветер слабый, 1-4 м/с.