На разрушенном оползнем участке дороги в Сочи ввели режим ЧС
В микрорайоне Мамайка Сочи 26 июля продолжают восстанавливать участок дороги, который повредился из-за схода оползня
Недалеко от шестого тоннеля вечером 25 июля обвалился 10-метровый участок асфальта на федеральной трассе.
В пресс-службе Упрдор «Черноморье» пояснили, что в районе дороги ввели режим чрезвычайной ситуации. Специалисты подготавливают первоочередные мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего размыва.
Сроки окончания работ на месте ЧС пока не известны, так как в результате паводка и схода оползня пострадала не только дорога, но и идущая параллельно теплотрасса, а также кабельные линии связи.
В пресс-службе добавили, что дорога, где сошел оползень, является соединительной между Дублером Курортного проспекта и Обходом Сочи. Она не имеет негативного воздействия на транспортную логистику. По мнению специалистов, ее временное закрытие не должно создавать пробки и неудобства жителям.
Как сообщали Юга.ру, в ночь на 25 июля в Сочи из-за сильного дождя подтопило четыре двора, в три из них вода зашла в дома. На курорте действует штормовое предупреждение. До 29 июля в Сочи прогнозируют сильные дожди, грозовые ливни с градом.
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