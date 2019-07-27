На разрушенном оползнем участке дороги в Сочи ввели режим ЧС

В микрорайоне Мамайка Сочи 26 июля продолжают восстанавливать участок дороги, который повредился из-за схода оползня

Недалеко от шестого тоннеля вечером 25 июля обвалился 10-метровый участок асфальта на федеральной трассе.

В пресс-службе Упрдор «Черноморье» пояснили, что в районе дороги ввели режим чрезвычайной ситуации. Специалисты подготавливают первоочередные мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего размыва.

Сроки окончания работ на месте ЧС пока не известны, так как в результате паводка и схода оползня пострадала не только дорога, но и идущая параллельно теплотрасса, а также кабельные линии связи.

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В пресс-службе добавили, что дорога, где сошел оползень, является соединительной между Дублером Курортного проспекта и Обходом Сочи. Она не имеет негативного воздействия на транспортную логистику. По мнению специалистов, ее временное закрытие не должно создавать пробки и неудобства жителям.