В ГИБДД заявили о планах изменить правила дорожного движения

Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников пообщался в прямом эфире программы "Вместе за безопасность", выходящей на "Авторадио", с ведущими "Мурзилки Live" и радиослушателями. Михаил Черников проинформировал о реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения". В частности, на прошлой неделе в Калуге на базе перинатального центра стартовал проект для родителей по обучению правилам перевозки детей в автомобиле. За три года проект охватит 100 городов в 85 субъектах #РФ. Также руководитель Госавтоинспекции сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности проведёт детальный анализ #ПДД, а при необходимости - подготовит рекомендации по их улучшению. В заключение Михаил Черников поздравил коллег и ветеранов с наступающим Днем Госавтоинспекции, а также выразил искреннюю признательность всем социально-активным гражданам, неравнодушным к проблемам обеспечения дорожной безопасности. Участникам дорожного движения генерал-лейтенант полиции пожелал благоразумия, осторожности, взаимной вежливости и безопасных дорог. #ГИБДД #МихаилЧерников #Госавтоинспекция #ДПС #инспектор #авто #водитель #безопасность #дети #радио #Авторадио #интервью #дорожноедвижение