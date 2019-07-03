В ГИБДД заявили о планах изменить правила дорожного движения
В начале июля стало известно, что ГИБДД собирается пересмотреть правила дорожного движения и провести их ревизию
Об этом глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников рассказал 2 июля в прямом эфире программы «Вместе за безопасность» на «Авторадио», написали в инстаграме ГИБДД России. Черников уточнил, в ведомстве планируют создать рабочую группу, которая проведет детальный анализ правил дорожного движения и подготовит рекомендации по их улучшению.
Ранее первый замглавы МВД России Александр Горовой заявлял, что пришло время провести ревизию ПДД. По его словам, даже сотрудники полиции сталкиваются с трудностями при поисках параграфов и разделов ПДД, сообщило РИА «Новости».
«Что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?» — резюмировал Горовой.
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Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников пообщался в прямом эфире программы "Вместе за безопасность", выходящей на "Авторадио", с ведущими "Мурзилки Live" и радиослушателями. Михаил Черников проинформировал о реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения". В частности, на прошлой неделе в Калуге на базе перинатального центра стартовал проект для родителей по обучению правилам перевозки детей в автомобиле. За три года проект охватит 100 городов в 85 субъектах #РФ. Также руководитель Госавтоинспекции сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности проведёт детальный анализ #ПДД, а при необходимости - подготовит рекомендации по их улучшению. В заключение Михаил Черников поздравил коллег и ветеранов с наступающим Днем Госавтоинспекции, а также выразил искреннюю признательность всем социально-активным гражданам, неравнодушным к проблемам обеспечения дорожной безопасности. Участникам дорожного движения генерал-лейтенант полиции пожелал благоразумия, осторожности, взаимной вежливости и безопасных дорог. #ГИБДД #МихаилЧерников #Госавтоинспекция #ДПС #инспектор #авто #водитель #безопасность #дети #радио #Авторадио #интервью #дорожноедвижение
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