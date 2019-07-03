В ГИБДД заявили о планах изменить правила дорожного движения

В начале июля стало известно, что ГИБДД собирается пересмотреть правила дорожного движения и провести их ревизию

Об этом глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников рассказал 2 июля в прямом эфире программы «Вместе за безопасность» на «Авторадио», написали в инстаграме ГИБДД России. Черников уточнил, в ведомстве планируют создать рабочую группу, которая проведет детальный анализ правил дорожного движения и подготовит рекомендации по их улучшению.

Ранее первый замглавы МВД России Александр Горовой заявлял, что пришло время провести ревизию ПДД. По его словам, даже сотрудники полиции сталкиваются с трудностями при поисках параграфов и разделов ПДД, сообщило РИА «Новости».

«Что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?» — резюмировал Горовой.