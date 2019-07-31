На месте снесенного рынка на улице Бургасской в Краснодаре хотят сделать продуктовую ярмарку и парковку

В Краснодаре до 15 августа на пересечении улиц Бургасской и Стасова планируют обустроить парковку и ярмарку выходного дня

В феврале на пересечении улиц Стасова и Бургасской снесли рынок. С 2015 года более 60 ларьков и киосков на площади 556 кв. метров находились там незаконно, поскольку истек срок аренды.

«Решение о том, как именно использовать эту территорию после демонтажа рынка, мы принимали вместе с жителями микрорайона. Теперь вместо построек, которые загораживали проход к трамвайным путям и загромождали перекресток, здесь большая открытая площадка. И сейчас нужно ее благоустроить, чтобы использовать под парковку, а по выходным — для работы продовольственной ярмарки», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов рассказал, что площадь бесплатной парковки составляет около 1 тыс. кв. метров. Стоянка будет рассчитана на 31 машину. На перекрестке закончили расчищать территорию и укладывают асфальт. Также рабочие отремонтировали более 600 кв. метров тротуара и подъезд к парковке со стороны улицы Бургасской. Специалисты обустраивают ливневые колодцы, устанавливают новые бордюры. Затем они сделают ограждение и нанесут пластиковую разметку.

Первышов добавил, что на пересечении улиц Бургасской и Стасова переустроят трамвайную остановку. Она теперь будет располагаться на широкой платформе. Территорию озеленят и установят вазоны с растениями.

Параллельно восстанавливают платную парковку на 60 мест на пересечении улиц Бургасской и Айвазовского. Также начали ремонтировать дорожное покрытие на улице Бургасской от Димитрова до Айвазовского. Планируется, что основные работы завершат до 1 сентября, сообщили 31 июля в пресс-службе администрации Краснодара.