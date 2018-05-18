Власти Краснодара обратятся в правоохранительные органы по факту установки незаконных ларьков

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что власти намерены обратиться в правоохранительные органы по факту установки незаконных торговых павильонов

Глава города встретился с Ларисой Гоголь, которая владеет 8 из 33 ларьков, установленных на тротуарах и в зеленых зонах.

«Мы ведем активную работу по демонтажу ларьков и киосков, которые расположены в местах общего пользования, на тротуарах и в зеленых зонах — там, где они мешают. Засилье торговых павильонов в городе достаточно большое. Мэрия никаких согласий не выдавала на установку этих объектов. Их нет в схеме нестационарных торговых объектов», — пояснил мэр.

Гоголь рассказала, что получила права на эти объекты по договору купли-продажи. Но она не предоставила этот документ в правовой департамент.

Первышов уточнил, что по каждому объекту проводят проверку. По его словам, в первую очередь нужно установить, на каком основании изначально возникло право собственности на строения и участки.

«Необходимо досконально разобрать ситуацию с возникновением права собственности. У нас есть основания полагать, что это было совершено незаконно. Если мы получим более детальную и достоверную информацию, то обратимся в следственный комитет и прокуратуру для правовой оценки этих действий», — сказал глава Краснодара.

Он добавил, что мэрия намерена взыскать ущерб от проведения незаконных работ, которые связаны с заливкой фундаментов под ларьками. Из-за этого было испорчено муниципальное имущество, повреждены газоны и плитка, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.