В Краснодаре у участников «Эковахты» прошли обыски
В Краснодаре утром 30 июля прошли обыски в частном доме одного из участников «Экологической вахты по Северному Кавказу»
Адвокат Алексей Аванесян сообщил порталу Юга.ру, что около 6:00 в дом одного из участников «Эковахты» вломились сотрудники спецназа и сотрудники следственного комитета. Силовики сломали ворота и распылили в доме перцовый баллончик. Из дома забрали технику, жесткие диски и мобильные телефоны.
«Они привезли с собой своих понятых, которые ходили по дому и искали технику. А когда что-нибудь находили, поднимали это над головой и кричали: "Нашел!"», — рассказал юрист.
Он добавил, что из-за распыленного баллончика координатору «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрею Рудомахе понадобилась помощь врачей.
Кроме того, с обысками пришли в дом матери Александра Савельева, а также к Леониду Запрудину, который ранее сотрудничал с «Открытой Россией», штабом Ксении Собчак в Краснодаре и другими организациями.
По словам Аванесяна, СК возбудил уголовное дело против члена «Эковахты» и журналиста «Юг. МБХ медиа» Александра Савельева. В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что 23‑летний местный житель стал фигурантом дела по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности на территории России иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности).
Как сообщали Юга.ру, 9 апреля Рудомаха рассказал, что в доме одного из участников организации прошел обыск. Он был связан с уголовным делом против координатора «Открытой России» на Кубани Яны Антоновой, а основанием было то, что там ночевал Савельев, которого считают свидетелем по этому делу.
Это не первый случай возбуждения уголовных дел в отношении людей, связанных с «Открытой Россией», так как организация признана в РФ нежелательной. В мае по той же статье 284.1 предъявили обвинение краснодарке Яне Антоновой, в июле по этому делу была арестована квартира — которую, как утверждает Антонова, она продала 11 лет назад.
Первое подобное дело завели только в этом году — в январе, в отношении активистки «Открытой России» из Ростова-на-Дону Анастасии Шевченко, второе — в марте, против журналиста «МБХ-медиа» из Екатеринбурга Максима Верникова.
Термин «нежелательная организация» возник в российском законодательстве в мае 2015 года после принятия закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Текст документа говорит, что нежелательными могут признать иностранные и международные организации, «представляющие угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства».
Движение «Открытая Россия» и издание «МБХ медиа» связаны с бывшим главой компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, которого дважды осудили в России. После освобождения в 2013 году он покинул страну и живет за границей.
Генпрокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной в апреле 2017 года.
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