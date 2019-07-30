В Краснодаре у участников «Эковахты» прошли обыски

В Краснодаре утром 30 июля прошли обыски в частном доме одного из участников «Экологической вахты по Северному Кавказу»

Адвокат Алексей Аванесян сообщил порталу Юга.ру, что около 6:00 в дом одного из участников «Эковахты» вломились сотрудники спецназа и сотрудники следственного комитета. Силовики сломали ворота и распылили в доме перцовый баллончик. Из дома забрали технику, жесткие диски и мобильные телефоны.

«Они привезли с собой своих понятых, которые ходили по дому и искали технику. А когда что-нибудь находили, поднимали это над головой и кричали: "Нашел!"», — рассказал юрист.

Он добавил, что из-за распыленного баллончика координатору «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрею Рудомахе понадобилась помощь врачей.

Кроме того, с обысками пришли в дом матери Александра Савельева, а также к Леониду Запрудину, который ранее сотрудничал с «Открытой Россией», штабом Ксении Собчак в Краснодаре и другими организациями.

По словам Аванесяна, СК возбудил уголовное дело против члена «Эковахты» и журналиста «Юг. МБХ медиа» Александра Савельева. В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что 23‑летний местный житель стал фигурантом дела по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности на территории России иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности).