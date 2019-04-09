Координатор «Эковахты» рассказал об обыске в доме одного из членов организации. Обыск связан с уголовным делом против Яны Антоновой

Координатор «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха рассказал, что в доме одного из участников организации 9 апреля прошел обыск

«Все спали. Фактически сразу взломали двери, не дали времени, чтобы открыть. Целый отряд ОМОНа — как в фильмах, когда каких-нибудь исламистов захватывают, со специальными винтовками. Жестко все происходило, изъяли всю технику», — рассказал Рудомаха порталу Юга.ру. Он добавил, что обыск проходил по уголовному делу против краснодарского координатора «Открытой России» Яны Антоновой, а основанием было то, что здесь ночует Александр Савельев, которого они считают свидетелем по этому делу. Рудомаха подчеркнул: «Эковахта» не имеет отношения к «Открытой России», а от Яны Антоновой не было никаких вестей и в доме ее не было.

Александр Савельев был в том доме во время обыска. Как и Рудомаха, он рассказал порталу Юга.ру, что обыск проходил по делу Антоновой по ст. 284.1 УК (Осуществление деятельности нежелательной организации), его провел следователь Мишин из следственного отдела по Западному округу Краснодара. Фамилия Савельева также фигурировала в постановлении, но молодой человек не помнит точной формулировки. Силовики оставили только протокол обыска, а копию постановления о его проведении не дали. По словам Савельева, это постановление подписала судья Беляк из Ленинского районного суда Краснодара. Савельев сказал, что во время обыска из техники изъяли электронные носители — жесткие диски, флешки. Никого из находившихся в доме не задержали. Савельев отметил, что не состоит в «Открытой России», «тем более что движение ликвидировали».

6 апреля Савельев в своем телеграм-канале сообщил, что мировой судья судебного участка № 222 Усть-Лабинского района оштрафовал его на 5 тыс. рублей за «размещение символики нежелательной организации». В постановлении суда говорится, что Савельев опубликовал в своем фейсбуке информационные материалы с символикой «Открытой России», нежелательной на территории РФ.

Об уголовном деле против Яны Антоновой пишут с утра 9 апреля, но официальных подтверждений, что оно действительно возбуждено, нет. Первыми об этом написали издания «Ясно» и «Обзор». Тексты этих новостей практически идентичны, и в них нет ссылки на источник информации.

Как сообщали Юга.ру, 11 февраля Яну Антонову оштрафовали на 15 тыс. рублей за участие в деятельности нежелательной организации. Поводом стал ее пост в фейсбуке от 26 ноября 2018 года, в котором она поделилась видеороликом из группы «Открытая Россия // Краснодарский край», — в видео рассказывали о нехватке школ в Краснодаре. В записи была символика «Открытой России».