«Мемориал» рассказал о бизнесмене из Нальчика, которому полицейские подбросили наркотики и гранату, а потом пытали

В правозащитном центре «Мемориал» 29 июля рассказали о совладельце суши-баров в Нальчике Руслане Кашешове, которому подбросили наркотики и пытали, чтобы получить признательные показания

Уголовное дело против бизнесмена расследуют больше года. В июне 2018-го в Нальчике сотрудник ДПС остановил машину Кашешова, попросил его выйти и открыть багажник. В этот момент подъехал серебристый автомобиль Lada Granta, из которого вышли четверо мужчин в масках. Они повалили бизнесмена на землю и надели наручники. Один из мужчин положил ему в карман брюк какой-то предмет и потребовал, чтобы Кашешов при обыске признался, что предмет принадлежит ему. После этого подъехали участковый, сотрудница отдела полиции и двое понятых. Предпринимателя обыскали и нашли в кармане брюк пакет с N-метилэфедроном. Под водительским сидением в машине Кашешова обнаружили барсетку с гранатой. Мужчина заявил, что барсетка не его.

По словам предпринимателя, после этого его отвезли в республиканский центр по противодействию экстремизму МВД. Там его пытали током и заставляли признаться в том, что он помогал Юрию Бицуеву, возглавлявшему террористическую группировку ИГИЛ в Кабардино-Балкарии, которого убили во время спецоперации в 2015 году. Кашешов заявил силовикам, что он только слышал о Бицуеве и не был лично с ним знаком. Также от бизнесмена требовали назвать фамилии людей, которые были связаны с бандформированием. Не выдержав пыток, Кашешов подписал показания и признал, что найденные наркотики и граната принадлежат ему и получены от Бицуева в 2015 году. Позже мужчину арестовали, меру пресечения неоднократно продлевали. Кашешову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 2 ст. 228 (Незаконный оборот наркотиков в крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 (Пособничество деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 208 (Создание или участие в НВФ) УК РФ. Кашешов не признал вину и во время допроса отказался от признательных показаний, пояснив, что дал их под пытками. Отмечается, что судебно-медицинская экспертиза, которую прошел Кашешов, констатировала множественные кровоподтеки и ссадины. Силовики заявили, что при задержании он пытался бежать, поэтому они применили силу.

Адвокат бизнесмена Кязим Атабиев подал заявление в СУ СК России по республике по факту незаконных действий сотрудников полиции. В сентябре интересы Кашешова стал представлять работающий по соглашению с «Мемориалом» адвокат Султан Тельхигов. В следственном комитете трижды отказывали в возбуждении уголовного дела о пытках. Параллельно с процессуальной проверкой по заявлению о пытках продолжалось производство по уголовному делу, возбужденному против Кашешова. В начале апреля 2019 года обвиняемому представили для ознакомления материалы дела, когда он находится в СИЗО Нальчика. По данным пресс-службы «Мемориала», из материалов дела следует, что обвинение в основном базируется на признательных показаниях Кашешова.

В деле фигурируют показания засекреченного свидетеля — И.И. Иванова. В деле указано, что он рассказал о детской дружбе с Кашешовым. Якобы тот сообщил Иванову, что помогал боевикам, перевозя их на машине и снабжая деньгами. Со слов свидетеля, Кашешов предложил ему присоединиться, но тот отказался. Среди материалов дела был запечатанный конверт с реальными анкетными данными Иванова. Кашешов ознакомился с содержимым и заявил, что не знает такого человека. В апреле бизнесмен подал заявление в следственный комитет и потребовал привлечь засекреченного свидетеля к ответственности за дачу заведомо ложных показаний. СК отказал в возбуждении дела.