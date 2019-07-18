Усть-Джегутинский районный суд Карачаево-Черкесии пересмотрел дело четверых сотрудников полиции и признал их виновными в избиении задержанного до смерти

26-летний местный житель Мурата Борлаков скончался в коридоре РОВД по Усть-Джегутинскому району 3 февраля 2014 года. По данным следствия, полицейские избили его, пытаясь получить признательные показания в совершении разбоя.

Как следует из материалов дела, полицейские пытались скрыть факт смерти Борлакова. Записи с камер видеонаблюдения они уничтожили, а медиков пытались заставить забрать труп и сообщить, что нашли его на дороге.

Всего по делу проходили пять полицейских: руководитель отдела угрозыска ОМВД по Усть-Джегутинскому району Мурат Каракетов, начальник отдела полиции Расул Мамчуев, оперуполномоченные Асхат Лайпанов и Казбек Батчаев, а также врио оперуполномоченного отдела угрозыска Таулан Айбазов. Прокурор предлагал приговорить их к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет.

В марте 2017 года суд признал виновным только одного из них — Асхата Лайпанова, его приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Через две недели прокуратура внесла апелляционное представление об отмене оправдательного приговора. В июне того же года Верховный суд Карачаево-Черкесии отменил решение райсуда и направил дело на новое рассмотрение, пишет «Кавказский узел».

18 июля Каракетова, Мамчуева, Батчаева и Айбазова признали виновными. Им назначили от пяти лет до пяти лет и десяти месяцев заключения в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, они лишены права работать в органах внутренних дел.

Все четверо были взяты под стражу в зале суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.