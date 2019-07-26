Штормовое предупреждение в Сочи продлили до 29 июля

Жителям и гостям Сочи 25 июля сообщили о продлении предупреждения из-за непогоды

До 29 июля на курорте прогнозируют сильные дожди, грозовые ливни с градом. Шквалиcтый ветер может усилиться до 20 м/с. Возможен резкий подъем уровня воды в реках, местами до неблагоприятных отметок. В горах возрастет вероятность схода cелей.

В городе действует режим повышенной готовности к возможным ЧС. Специалисты следят за реками и ливневками, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.