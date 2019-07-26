Штормовое предупреждение в Сочи продлили до 29 июля
Жителям и гостям Сочи 25 июля сообщили о продлении предупреждения из-за непогоды
До 29 июля на курорте прогнозируют сильные дожди, грозовые ливни с градом. Шквалиcтый ветер может усилиться до 20 м/с. Возможен резкий подъем уровня воды в реках, местами до неблагоприятных отметок. В горах возрастет вероятность схода cелей.
В городе действует режим повышенной готовности к возможным ЧС. Специалисты следят за реками и ливневками, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Гражданам рекомендовали воздержаться от отдыха вблизи водоемов и походов в горы, а также принять меры предосторожности и сохранности своего имущества и не оставлять машины под деревьями, баннерами и прочими незакрепленными конструкциями.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.
Как сообщали Юга.ру, в ночь на 25 июля в Сочи из-за сильного дождя подтопило четыре двора, в три из них вода зашла в дома. Днем на курорте из-за оползня обвалился 10-метровый участок асфальта на федеральной трассе.
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