Теплоход Rio, севший на мель под Геленджиком, уйдет с берегов Черного моря
Под Геленджиком в конце июля начали ремонтировать сухогруз Rio, который затем уйдет с берегов Черного моря
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Сухогруз Rio под флагом Того сел на мель во время шторма в декабре 2018 года. В июле стало известно, что частные лица выкупили судно у собственника и организовали там экскурсионный бизнес. Однако местные жители начали водить экскурсии к кораблю еще зимой — они за деньги отвозили желающих посмотреть на теплоход на УАЗах.
26 июля на официальной странице Rio в инстаграме появилось сообщние о том, что экскурсий на теплоход больше не будет.
«Начинаются ремонтные работы. После этого судно спустят на воду и оно уйдет с берегов Черного моря. Это произойдет в ближайшее время», — рассказали порталу Юга.ру новые владельцы сухогруза.
Ранее власти Геленджика заявили, что планируют создать вокруг Rio зону пограничного и таможенного контроля, объяснив это присутствием на борту иностранных граждан (не все члены экипажа покинули судно), и никого туда не пускать. Однако в погрануправлении УФСБ России по Краснодарскому краю объяснили, что пограничники оформили иностранных моряков на въезд в Россию еще в прошлом году и сейчас наблюдают за судном, а введение дополнительных зон с режимными ограничениями в отношении теплохода и членов его экипажа не предусмотрено по закону.
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