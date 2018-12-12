Под Новороссийском вынесло на берег иностранное судно

Теплоход Rio под флагом Того вынесло на берег под Новороссийском во время шторма

Инцидент произошел рано утром 12 декабря в районе якорной стоянки новороссийского порта. По данным управления на транспорте МВД по ЮФО, на борту находился 21 человек, никто не пострадал.

Капитан теплохода запросил буксировку для прохода в порт, но из-за шторма буксиры не смогли подойти к судну.

По предварительным данным, судно не получило серьезных повреждений, передает «Наша Газета».