Под Новороссийском вынесло на берег иностранное судно

Краснодарский край

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Теплоход Rio под флагом Того вынесло на берег под Новороссийском во время шторма

Инцидент произошел рано утром 12 декабря в районе якорной стоянки новороссийского порта. По данным управления на транспорте МВД по ЮФО, на борту находился 21 человек, никто не пострадал.

Капитан теплохода запросил буксировку для прохода в порт, но из-за шторма буксиры не смогли подойти к судну.

По предварительным данным, судно не получило серьезных повреждений, передает «Наша Газета».

Как сообщали Юга.ру, также из-за шторма в ночь на 12 ноября в акватории Геленджикской бухты перевернулась яхта, на которой было пять человек. Никто из них не пострадал.

Напомним, до вечера 12 декабря на Кубани действует экстренное предупреждение по непогоде.

Новороссийск
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