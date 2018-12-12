Под Новороссийском вынесло на берег иностранное судно
Теплоход Rio под флагом Того вынесло на берег под Новороссийском во время шторма
Инцидент произошел рано утром 12 декабря в районе якорной стоянки новороссийского порта. По данным управления на транспорте МВД по ЮФО, на борту находился 21 человек, никто не пострадал.
Капитан теплохода запросил буксировку для прохода в порт, но из-за шторма буксиры не смогли подойти к судну.
По предварительным данным, судно не получило серьезных повреждений, передает «Наша Газета».
Как сообщали Юга.ру, также из-за шторма в ночь на 12 ноября в акватории Геленджикской бухты перевернулась яхта, на которой было пять человек. Никто из них не пострадал.
Напомним, до вечера 12 декабря на Кубани действует экстренное предупреждение по непогоде.
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