Севший на мель сухогруз Rio купили частные владельцы. Они начали водить экскурсии на судно, но власти хотят их запретить
Частные лица выкупили у собственника сухогруз Rio, который сел на мель в районе Кабардинки, и организовали там экскурсионный бизнес
Rio под флагом Того сел на мель во время шторма в декабре. Он быстро стал местной достопримечательностью, и туристы ездят к нему, чтобы сфотографироваться или просто посмотреть на большой корабль.
Нынешняя совладелица судна, которая предпочла не представляться, рассказала «Кубанским новостям», что Rio они с мужем приобрели в июне. Теперь на корабль можно посмотреть и изнутри — полная экскурсия по нему обойдется в 2 тыс. рублей, прогулка по палубе — в 1 тыс. рублей, вход для детей до 5 лет — бесплатный, от 5 лет — 500 рублей. Также есть услуга осмотра сухогруза с вертолета — одна минута стоит тысячу рублей.
«У нас на руках есть все необходимые разрешительные документы на сухогруз. Мы хотим, чтобы туристы могли фотографироваться не только с земли, но и посетили палубы, трюмы, моторный отсек, это же так интересно», — рассказала Наталья.
Она подчеркнула, что для этого созданы все условия: лестница, страховка, опытный персонал, который поможет безопасно взобраться наверх.
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По словам владелицы, они с супругом пока окончательно не решили, что будут делать с судном. Среди вариантов — как продажа или сдача в аренду, так и распил судна на части.
Власти Кабардинки подтвердили наличие документов у новых владельцев на сухогруз, однако не согласны с проведением там экскурсий.
«Действительно, у нового владельца сухогруза есть документы на него и его демонтаж. При этом власти не согласовывали с ним проведение экскурсий на судне. Более того, мы категорически против этого», — заявил глава администрации Кабардинского внутригородского округа Григорий Кялов.
Он сообщил, что уже дал поручение правоохранительным органам заняться этим вопросом и не допустить проведения экскурсий. При этом по какой причине их не разрешено проводить, он не уточнил.
Напомним, местные жители организовали в этом месте бизнес еще зимой — они за деньги отвозят желающих посмотреть на теплоход на УАЗах. Кроме того, в начале июля на берегу около теплохода заработало кафе. Власти назвали его самостроем и снесли через три дня.
Ранее власти Геленджика заявляли, что планируют создать вокруг Rio зону пограничного и таможенного контроля, объяснив это присутствием на борту иностранных граждан (не все члены экипажа покинули судно), и никого туда не пускать. Однако в погрануправлении УФСБ России по Краснодарскому краю объяснили, что пограничники оформили иностранных моряков на въезд в Россию еще в прошлом году и сейчас осуществляют контроль за судном, а введение дополнительных зон с режимными ограничениями в отношении теплохода и членов его экипажа не предусмотрено законодательством РФ.
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