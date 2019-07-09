Севший на мель сухогруз Rio купили частные владельцы. Они начали водить экскурсии на судно, но власти хотят их запретить

Частные лица выкупили у собственника сухогруз Rio, который сел на мель в районе Кабардинки, и организовали там экскурсионный бизнес

Rio под флагом Того сел на мель во время шторма в декабре. Он быстро стал местной достопримечательностью, и туристы ездят к нему, чтобы сфотографироваться или просто посмотреть на большой корабль.

Нынешняя совладелица судна, которая предпочла не представляться, рассказала «Кубанским новостям», что Rio они с мужем приобрели в июне. Теперь на корабль можно посмотреть и изнутри — полная экскурсия по нему обойдется в 2 тыс. рублей, прогулка по палубе — в 1 тыс. рублей, вход для детей до 5 лет — бесплатный, от 5 лет — 500 рублей. Также есть услуга осмотра сухогруза с вертолета — одна минута стоит тысячу рублей.

«У нас на руках есть все необходимые разрешительные документы на сухогруз. Мы хотим, чтобы туристы могли фотографироваться не только с земли, но и посетили палубы, трюмы, моторный отсек, это же так интересно», — рассказала Наталья.

Она подчеркнула, что для этого созданы все условия: лестница, страховка, опытный персонал, который поможет безопасно взобраться наверх.