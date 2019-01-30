Вокруг севшего на мель под Геленджиком теплохода Rio хотят создать погранзону. И никого туда не пускать

Власти Геленджика сообщили о намерении создать зону пограничного и таможенного контроля вокруг теплохода Rio, который сел на мель в районе Кабардинки

В администрации курорта объяснили, что это обусловлено присутствием на борту иностранных граждан.

«На борту до сих пор находятся граждане другого государства, Сирии. Закон требует, чтобы была оборудована зона пограничного и таможенного контроля в связи с этим. Сегодня прошло селекторное совещание с участием главы Кабардинки. Сейчас прорабатывается возможность эту зону организовать для того, чтобы закрыть доступ к кораблю жителям нашего государства», — цитирует представителя пресс-службы мэрии Геленджика ТАСС .

Rio сел на мель в ночь на 12 декабря во время шторма. Он стоял в морском порту Новороссийска, но из-за непогоды у него оторвался якорь, и дрейфом судно отнесло в район Кабардинки. На борту находился 21 человек, никто не пострадал.

Уже в первые выходные после ЧП на дороге, которая ведет к этому участку побережья, собралась пробка из любителей эффектных фотографий.

Экипаж по-прежнему находится на теплоходе. Моряки с радостью делают туристам фото и отправляют через мессенджеры. А местные жители успели организовать в этом месте бизнес — они отвозят желающих посмотреть на теплоход на УАЗах и берут за это по 50 рублей.