Все делают селфи с теплоходом, севшим на мель в Кабардинке. Как туда добраться и зачем

В ночь на 12 декабря во время шторма под Новороссийском на мель сел крупный теплоход Rio. На борту судна под флагом западноафриканской Тоголезской Республики находился 21 человек. Капитан «Рио» запросил буксировку для прохода в порт, но непогода помешала этому. На следующий день «Вести» сообщали , что в ближайшее время вернуть судно в море попробует буксир «Торопливый», но, кажется, он не торопится. Никто не пострадал, и они все еще там! Почти неделю теплоход стоит около каменистого берега Кабардинки, и к нему едут жители Геленджика и Новороссийска. По данным местной «Нашей газеты», на лесной дороге, ведущей к этому участку побережья, на выходных даже собралась пробка из любителей эффектных фотографий.

Как добраться к теплоходу «Рио»

Добраться к «Рио» из Краснодара можно традиционными курортными летними маршрутами. Первый из них пролегает через Горячий ключ, Архипо-Осиповку и Геленджик (на большой развилке после села Горского держаться правой полосы).



Второй — через Северскую, Холмскую, Абинск, Крымск и Новороссийск. В обоих случаях ехать следует в сторону Кабардинки. В самом населенном пункте найти улицу Революционную, по которой доехать до Мира, а затем двигаться в сторону моря до упора. Там можно оставить машину и идти в направлении маяка. В любом случае придется оставить машину и пройтись по берегу пешком. Совсем недалеко. Более того, за проход через эти территории местные охранники уже просят в районе сотни рублей. Можно проехать и по лесной дороге, но не любая машина там пройдет. Да и спускаться по скользким лесным тропам — удовольствие небезопасное.

Но стоит поспешить, пока буксир «Торопливый» не поторопился снять судно с мели.

Маршруты занимают от 170 (через Новороссийск) до 200 км. В будний день в отсутствие пробок время в пути составит примерно три часа.