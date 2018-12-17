Все делают селфи с теплоходом, севшим на мель в Кабардинке. Как туда добраться и зачем
В декабре в поселке Кабардинка на мель сел теплоход Rio. Пока его оттуда не увезли, рассказываем, как посмотреть на него вблизи
Что вообще произошло?
В ночь на 12 декабря во время шторма под Новороссийском на мель сел крупный теплоход Rio. На борту судна под флагом западноафриканской Тоголезской Республики находился 21 человек. Капитан «Рио» запросил буксировку для прохода в порт, но непогода помешала этому. На следующий день «Вести» сообщали, что в ближайшее время вернуть судно в море попробует буксир «Торопливый», но, кажется, он не торопится.
Никто не пострадал, и они все еще там! Почти неделю теплоход стоит около каменистого берега Кабардинки, и к нему едут жители Геленджика и Новороссийска. По данным местной «Нашей газеты», на лесной дороге, ведущей к этому участку побережья, на выходных даже собралась пробка из любителей эффектных фотографий.
Как добраться к теплоходу «Рио»
Добраться к «Рио» из Краснодара можно традиционными курортными летними маршрутами. Первый из них пролегает через Горячий ключ, Архипо-Осиповку и Геленджик (на большой развилке после села Горского держаться правой полосы).
Второй — через Северскую, Холмскую, Абинск, Крымск и Новороссийск. В обоих случаях ехать следует в сторону Кабардинки. В самом населенном пункте найти улицу Революционную, по которой доехать до Мира, а затем двигаться в сторону моря до упора. Там можно оставить машину и идти в направлении маяка. В любом случае придется оставить машину и пройтись по берегу пешком. Совсем недалеко. Более того, за проход через эти территории местные охранники уже просят в районе сотни рублей. Можно проехать и по лесной дороге, но не любая машина там пройдет. Да и спускаться по скользким лесным тропам — удовольствие небезопасное.
Но стоит поспешить, пока буксир «Торопливый» не поторопился снять судно с мели.
Маршруты занимают от 170 (через Новороссийск) до 200 км. В будний день в отсутствие пробок время в пути составит примерно три часа.
Угроза распила
Более десяти лет назад в районе Новороссийска на мель садились греческий и турецкий сухогрузы. Причем если судно под греческим флагом благополучно вернулось в море, то турецкий Ziya Koc («Зия Коч») так и остался на мели. Местный фотограф Алексей Яковлев снимал его в 2018 году. По его словам, сейчас это выглядит уже как обломки старого судна, хотя еще в 2011-м казалось, что сухогруз цел и просто слишком близко подошел к берегу.
В спасательно-координационном центре Росморречфлота порталу Юга.ру рассказали, что то, когда теплоход снимут с мели, зависит от судовладельца — он должен оплатить эту операцию, документы ему уже отправили. Если он откажется платить, то теплоход снимут с мели, продадут на аукционе, и эта сумма покроет операцию. Экипаж по-прежнему на теплоходе. Ждет денег владельца и «Торопливый».
А пока что посмотрите, какие фотографии с теплоходом «Рио» мы собрали для вас из социальных сетей.
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Танкер выбросился на берег. Вот координаты места, где есть спуск за 100р: 44.631504 37.906268 Можно спуститься бесплатно, как мы, но я объяснить не смогу. Нужно просто ломиться через лес. Каждый ломится как может ) Сам кораблик примерно здесь: 44.621284 37.913494 #Танкер #Ватерлиния #RIO #Сухогруз #Море #ЧерноеМоре #КраснодарскийКрай #Кабардинка #Новороссийск #Геленджик
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На этой неделе, во время сильнейшего шторма, на берег в районе Кабардинки был выброшен сухогруз Rio. Жертв и пострадавших нет, но вот судьба этого судна практически предрешена. Спасательная операция обычно стоит таких денег, что грузовладельцу проще бросить его тут, предварительно сняв все ценное. По крайней мере, так было с несколькими другими предшественниками Rio, которые разбивались в этих коварных местах. P.S. чертов инстаграм оказывается режет вертикальные фотографии сверху и снизу и ничего с этим сделать не получается �� #кораблекрушение #кабардинка #краснодарскийкрай #черноеморе #новороссийск #нврск #krasnodar_kray #kubankrai #кукарта #southru #rtgtv #natgeoru #photorussia #фотодляроссии #типичныйкраснодар #vscorussia
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Вот и я добрался до места катастрофы... 14 декабря 2018 г. #allkrd #allnvrsk #allgelen #allanapa #loveanapa #lovenvrsk #love_nvrsk #lovegelen #nvrsk_news #novoros_news #natgeo #nvrskphoto #natinalgeographic #nvrsk #ngnovoros #nvrsk_photo #nvrsk_life #novorossiysk #krasnodar_region #krasnodar #krd #typicalnvrsk #typicalkrd #typical_nvrsk #typicalanapa #rtgtv
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Всем добрый вечер! Весть о выброшенном на берег два дня назад сухогрузе из африканского Того мгновенно разнеслась по окрестностям Кабардинки и народ немедленно потянулся поглазеть на это чудо. Не было ни одного человека, включая детей, кто не сделал бы кучу снимков на фоне корабля. Были фотографы и с зеркалками, но всех затмил этот фотограф из Новороссийска, снимающий на форматную плёнку камерой с раздвижным мехом. Я снял его, видя, как отлично он гармонировал с невезучим кораблём...
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Ради этого кадра я проехала сегодня 500 км, как это было расскажу вам завтра ���� #майкоп#фотографмайкоп#белореченск#фотографбелореченск#краснодар#фотографкраснодар#анапа#фотографанапа#сочи#фотографсочи#свадебныйфотографкраснодар#свадебноеплатьекраснодар#новороссийск#фотографновороссийск#геленджик#фотографгеленджик#ростов#фотографростов#устьлабинск#фотографустьлабинск#лабинск#армавир#фотографармавир#адлер#фотографадлер#краснаяполяна#фотографкраснаяполяна#RIO#кабардинка#
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За эти несколько дней получила несколько десятков сообщений в личку и директ, а также ответила на восемь телефонных звонков от малознакомых и вообще незнакомых (!) человеков.. Вопрос у всех один - как добраться.Отвечаю - ваш путь лежит в поселок Кабардинка - до памятника Нахимову, там поворот налево, маленечко проезжаете до очистных сооружений, после чего ищете спуск к дикому пляжу самостоятельно, где кому удобнее. Хотя.. там уже, возможно, протоптали дорожки, постелили ковёр и организовали передвижные кофейни...#tateshiphoto #nvrsk_photo #novorossiysk #love_nvrsk
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