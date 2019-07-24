Атлет из Адыгеи установил мировой рекорд, пробежав 96 часов без сна
Ультрамарафонец из Адыгеи Виталий Диденко в июле стал рекордсменом по беспрерывному одиночному марафону в течение 96 часов
Международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд» проверило видеоматериалы с забега и признало достижение атлета из Адыгеи.
24 июля Диденко получил сертификаты, подтверждающие рекорд, который также включен в реестр рекордов России.
«До меня еще никто не пытался беспрерывно бежать 96 часов. Я не привык сдаваться и доволен тем, что получилось реализовать задуманное. Было очень непросто. В течение четырех суток я испытывал адскую боль в ступнях, как будто меня постоянно иголками кололи. Последние три дня мне разрешили каждые сутки делать массаж ног по полтора часа. Конечно, заснуть при этом не удавалось», — рассказал порталу Юга.ру Виталий Диденко.
После марафона спортсмен прошел медицинское обследование. Он чувствует себя нормально и продолжает заниматься восстановлением организма.
Как сообщали Юга.ру, в апреле Виталий Диденко пробежал без сна 72 часа, за это время он преодолел 480 км.
В конце июня атлет собирался пробежать из станицы Гиагинской в Москву, но забег пришлось отложить на неопределенный срок. Вместо этого Диденко решил обновить свой прежний рекорд и в течение 90 часов бегать по парку станицы Гиагинской. Спортсмен стартовал в 9:00 18 июля и финишировал в это же время 22 июля.
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