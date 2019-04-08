Легкоатлет из Адыгеи пробежал 480 км без сна
Спортсмен из Адыгеи Виталий Диденко утром 8 апреля завершил свой ультрамарафон, пробежав 480 км за 72 часа
В первый день спортсмен Виталий Диденко бежал со скоростью 12 км/ч, однако после этого показатели снизились в два раза, рассказал порталу Юга.ру председатель спорткомитета Гиагинского района Артур Тхайцуков.
По его словам, Диденко чувствует себя хорошо: сейчас он проходит профилактический осмотр в больнице. Организаторы марафона уточнили, что все прошло по плану и заранее проложенному маршруту. Первый круг в 110 км спортсмен бежал по трассе в сторону Красногвардейского района, остальное время — в парке станицы Гиагинской.
«Все это время велась трансляция марафона. Виталия сопровождали друзья, приходили поддерживать местные жители, однокурсники. Все время дежурил автомобиль скорой медицинской помощи. Она не понадобилась. Организм справился с нагрузкой. Виталий делал небольшие передышки на еду, массаж ног и продолжал марафон», — рассказал Артур Тхайцуков.
Он добавил, что легкоатлет установил российский рекорд. По имеющимся у спорткомитета данным, ранее за 72 часа в России спортсмены пробегали только 400-410 км.
«После оформления всех необходимых документов мы намерены официально подтвердить поставленный Виталием Диденко рекорд. На этом спортсмен останавливаться не намерен и планирует в следующий раз достичь намеченной цели — побить рекорд американца Дина Карнасиса», — добавил Тхайцуков.
Как сообщали Юга.ру, марафон студента пятого курса Института физической культуры и дзюдо Адыгейского госуниверситета Виталия Диденко стартовал 5 апреля и закончился утром 8 апреля. Легкоатлет пытается превзойти американца Дина Карнасиса, который в 2005 году пробежал 560 км за 80 часов 40 минут.
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