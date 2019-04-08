Легкоатлет из Адыгеи пробежал 480 км без сна

Спортсмен из Адыгеи Виталий Диденко утром 8 апреля завершил свой ультрамарафон, пробежав 480 км за 72 часа

В первый день спортсмен Виталий Диденко бежал со скоростью 12 км/ч, однако после этого показатели снизились в два раза, рассказал порталу Юга.ру председатель спорткомитета Гиагинского района Артур Тхайцуков.

По его словам, Диденко чувствует себя хорошо: сейчас он проходит профилактический осмотр в больнице. Организаторы марафона уточнили, что все прошло по плану и заранее проложенному маршруту. Первый круг в 110 км спортсмен бежал по трассе в сторону Красногвардейского района, остальное время — в парке станицы Гиагинской.

«Все это время велась трансляция марафона. Виталия сопровождали друзья, приходили поддерживать местные жители, однокурсники. Все время дежурил автомобиль скорой медицинской помощи. Она не понадобилась. Организм справился с нагрузкой. Виталий делал небольшие передышки на еду, массаж ног и продолжал марафон», — рассказал Артур Тхайцуков.