Марафонец Виталий Диденко собирается пробежать из Адыгеи в Москву

Ультрамарафонец из Адыгеи Виталий Диденко в конце июня хочет поставить новый рекорд и пробежать из станицы Гиагинской в Москву

Длина маршрута составит около 1,5 тыс. км, сообщил порталу Юга.ру Диденко. Пробег будет проходить по заранее составленному маршруту: станица Гиагинская — Усть-Лабинск — станица Выселки — Ростов-на-Дону — Воронеж — Москва.

«Во время марафона многое будет зависеть от погодных условий. В случае жары буду делать остановки в полдень. Также планирую перерывы на отдых и сон. Преимущественно для бега буду использовать ночное и утреннее время суток», — рассказал легкоатлет.

Идея нового рекорда возникла после ультрамарафона, совершенного в апреле. Диденко утром 8 апреля завершил свой ультрамарафон, пробежав 480 км за 72 часа.

«После этого марафона организм достаточно быстро восстановился. Сейчас я чувствую себя хорошо и готов к новому рекорду. Преодолев невозможное, открываешь что-то новое для себя! Что раньше казалось невозможным, сейчас лишь вопрос времени», — отметил Диденко.

По словам легкоатлета, он усиленно готовится к новому марафону, а также ищет спонсоров. Новый забег Диденко планирует совершать самостоятельно, без сопровождения. Для трансляции марафона он создал свой ютуб–канал. Также он будет использовать свою страницу в инстаграм.