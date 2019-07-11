Ультрамарафонец из Адыгеи собирается пробежать 90 часов без остановки

Ультрамарафонец из Адыгеи Виталий Диденко изменил планы по установлению нового рекорда и планирует 18 июля пробежать без остановки 90 часов

В конце июня атлет собирался пробежать из станицы Гиагинской в Москву, но забег пришлось отложить на неопределенный срок. Вместо этого рекорда Диденко решил пробежать марафон в станице Гиагинской и обновить свой прежний рекорд. «В моем лице будет устанавливаться мировой рекорд! 90 часов в движении, четыре дня без сна», — написал Виталий Диденко в своем инстаграме.

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