Ультрамарафонец из Адыгеи собирается пробежать 90 часов без остановки
Ультрамарафонец из Адыгеи Виталий Диденко изменил планы по установлению нового рекорда и планирует 18 июля пробежать без остановки 90 часов
В конце июня атлет собирался пробежать из станицы Гиагинской в Москву, но забег пришлось отложить на неопределенный срок. Вместо этого рекорда Диденко решил пробежать марафон в станице Гиагинской и обновить свой прежний рекорд.
«В моем лице будет устанавливаться мировой рекорд! 90 часов в движении, четыре дня без сна», — написал Виталий Диденко в своем инстаграме.
Спортсмен рассказал порталу Юга.ру, что маршрут забега проляжет по парку гиагинской, так как там установят камеры для фиксации рекорда. Диденко добавил, что каждый час планирует делать остановку на 10 минут.
Новый забег будет транслироваться на портале российскийспорт.рф и в инстаграме марафонца. Материалы собираются передать в Международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд».
Как сообщали Юга.ру, в апреле Диденко пробежал без сна 72 часа, за это время он преодолел 480 км.
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18 июля 2019 г, ст.Гиагинская,Республика Адыгея,примет масштабное спортивное событие!!!!������♂️В моем лице будет устанавливаться мировой рекорд!!!!90 часов движения!!!!!!���������������������������� 4 дня без сна!!!!!!!!!!������������������������������������ Вести прямую трансляцию будет @rossport.info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #гиагинская#станицагиагинская#sportrun#run#running#виталийдиденко#рекорд#рекордсмен#бег#адыгея#республикаадыгея #легкаяатлетика#спорт#спортсмен#россия#бегун#спортик#несдавайся#мировойрекорд#будьвкурсе#justdoit#будьвкурсе❗️
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