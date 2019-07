Ультрамарафонец из Адыгеи собирается пробежать 90 часов без остановки

View this post on Instagram

18 июля 2019 г, ст.Гиагинская,Республика Адыгея,примет масштабное спортивное событие!!!!‍♂️В моем лице будет устанавливаться мировой рекорд!!!!90 часов движения!!!!!! 4 дня без сна!!!!!!!!!! Вести прямую трансляцию будет @rossport.info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #гиагинская#станицагиагинская#sportrun#run#running#виталийдиденко#рекорд#рекордсмен#бег#адыгея#республикаадыгея #легкаяатлетика#спорт#спортсмен#россия#бегун#спортик#несдавайся#мировойрекорд#будьвкурсе#justdoit#будьвкурсе❗️