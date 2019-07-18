Марафонец из Адыгеи начал четырехдневный забег без сна

Адыгея

Распечатать

Ультрамарафонец из Адыгеи Виталий Диденко утром 18 июля начал новый забег, который должен продлиться 96 часов

В парке станицы Гиагинской в 9:00 торжественно открыли забег спортсмена Виталия Диденко. Новым марафоном он планирует побить свой прежний рекорд и пробежать 96 часов без сна.

Как сообщали Юга.ру, забег пройдет по парку в Гиагинской, там установят камеры для фиксации рекорда. Диденко каждый час планирует делать остановку на 10 минут.

«После прежнего марафонского забега, который проходил в апреле, я достаточно быстро восстановился и готов к новому рекорду», рассказал порталу Юга.ру спортсмен.

Новый забег будут транслировать на сайте российскийспорт.рф и в инстаграме марафонца. Материалы собираются передать в Международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд».

Напомним, в апреле Диденко пробежал без сна 72 часа, за это время он преодолел 480 км.

Легкая атлетика Марафон
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи завели дело на женщину-пристава, которая позволила должнику переоформить машину на сына
В Краснодаре запретят остановку машин на 12 улицах
За неоплату проезда по платным дорогам в России хотят наказывать водителей штрафами до 10 тыс. рублей
В Каспийском море утонули двое детей и две женщины
В Сочи машина насмерть сбила двух пешеходов и перевернулась
В Краснодаре во рту у парня взорвалась электронная сигарета

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале