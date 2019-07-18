Марафонец из Адыгеи начал четырехдневный забег без сна
Ультрамарафонец из Адыгеи Виталий Диденко утром 18 июля начал новый забег, который должен продлиться 96 часов
В парке станицы Гиагинской в 9:00 торжественно открыли забег спортсмена Виталия Диденко. Новым марафоном он планирует побить свой прежний рекорд и пробежать 96 часов без сна.
Как сообщали Юга.ру, забег пройдет по парку в Гиагинской, там установят камеры для фиксации рекорда. Диденко каждый час планирует делать остановку на 10 минут.
«После прежнего марафонского забега, который проходил в апреле, я достаточно быстро восстановился и готов к новому рекорду», — рассказал порталу Юга.ру спортсмен.
Новый забег будут транслировать на сайте российскийспорт.рф и в инстаграме марафонца. Материалы собираются передать в Международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд».
Напомним, в апреле Диденко пробежал без сна 72 часа, за это время он преодолел 480 км.
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