Легкоатлет из Адыгеи завершил четырехдневный марафон и претендует на мировой рекорд

Спортсмен из Адыгеи Виталий Диденко 22 июля завершил марафон, который длился четыре дня

Атлет завершил свой ультрамарафон в 9:00 в парке станицы Гиагинской, пробежав 96 часов без продолжительного сна. В результате он поставил мировой рекорд по беспрерывному бегу в течение четырех дней. Кроме того, весь марафон фиксировался на камеры, на нем посменно работали специалисты. Видеоматериалы передадут в международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд», об этом порталу Юга.ру сообщил руководитель районного спорткомитета Гиагинского района Артур Тхайцуков.

Диденко делал небольшие перерывы каждый час на 10 минут для восстановления сил: чтобы перекусить, сделать массаж и переодеться. Кроме того, каждую ночь Виталию разрешено было спать полтора часа. «В первый день Виталий почувствовал небольшое недомогание. Поэтому специалисты "Интеррекорда" разрешили Виталию каждую ночь спать по полтора часа. Также по условиям марафона было предусмотрено комбинирование передвижения — бег с ходьбой. Все условия он выполнил», — рассказал порталу Юга.ру Тхайцуков. Он добавил, что к финишу Диденко прибавил темп и благополучно завершил забег. Сразу же после марафона спортсмена направили на обследование в больницу.