Аттракцион «Богатырские гонки» откроют в «Сочи Парке»
В «Сочи Парке» 1 августа начнет работу новый семейный аттракцион, расположенный у отеля-замка «Богатырь»
«Здесь вырос настоящий уютный городок — между цветными домами и мостами пролегает извилистая дорога, по которой на ярких машинах и будут путешествовать гости автодрома», — рассказали 23 июля в пресс-службе «Сочи Парка».
Благодаря безопасности и легкости управления за руль смогут самостоятельно сесть посетители старше четырех лет. Электромобили способны развивать скорость до 14 км/ч. По трассе смогут свободно кататься 12 машин, площадь аттракциона — более 2 тыс. кв. метров.
В честь открытия новой развлекательной территории подготовлено тематическое праздничное шоу, которое состоится 1 августа в 14:00.
Посещение нового аттракциона не включено в единый билет «Сочи Парка».
Автодром «Богатырские гонки» стал очередным новшеством «Сочи Парка» в сезоне-2019. Этим летом уже открылись спрей-зона «Солнечный риф», выставка динозавров «Дино Клуб» и другие.
До 31 августа «Сочи Парк», детский развлекательный комплекс «Страна Медведия» и аттракцион «Колесо Времени» открыты с 10:00 до 22:00.
Как сообщали Юга.ру, с 1 июня в «Сочи Парке» начала работать мультимедийная «Галерея иллюзий» и лабиринт страха.
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