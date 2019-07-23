Аттракцион «Богатырские гонки» откроют в «Сочи Парке»

«Здесь вырос настоящий уютный городок — между цветными домами и мостами пролегает извилистая дорога, по которой на ярких машинах и будут путешествовать гости автодрома», — рассказали 23 июля в пресс-службе «Сочи Парка».

Благодаря безопасности и легкости управления за руль смогут самостоятельно сесть посетители старше четырех лет. Электромобили способны развивать скорость до 14 км/ч. По трассе смогут свободно кататься 12 машин, площадь аттракциона — более 2 тыс. кв. метров.