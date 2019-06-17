Сочинский отель «Богатырь» предложил туристам скидки во время «Новой волны»

Отель-замок «Богатырь» в «Сочи Парке» предложил раннее бронирование во время международного музыкального конкурса «Новая волна»

Эта акция позволит с максимальной выгодой спланировать отдых в лучшем семейном отеле России по версии премии Traveller’s Choice, отметили в пресс-службе «Сочи Парка». Возможность раннего бронирования продлена до конца 2019 года.

«Благодаря раннему бронированию, размещение в замке «Богатырь» в период международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» обойдется гостям с 20% скидкой», — уточнили в «Сочи Парке».

«Новая волна» будет проходить с 24 по 29 августа в Олимпийском парке, в шаговой доступности от «Богатыря».

По условиям акции, скидка предоставляется на размещение от пяти ночей при бронировании за 30 дней до даты заезда. Кроме того, к услугам гостей — пляж в шаговой доступности и ежедневный вход в первый тематический парк развлечений «Сочи Парк». Подробности акций можно узнать на сайте sochipark.ru.