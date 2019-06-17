Сочинский отель «Богатырь» предложил туристам скидки во время «Новой волны»
Отель-замок «Богатырь» в «Сочи Парке» предложил раннее бронирование во время международного музыкального конкурса «Новая волна»
Эта акция позволит с максимальной выгодой спланировать отдых в лучшем семейном отеле России по версии премии Traveller’s Choice, отметили в пресс-службе «Сочи Парка». Возможность раннего бронирования продлена до конца 2019 года.
«Благодаря раннему бронированию, размещение в замке «Богатырь» в период международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» обойдется гостям с 20% скидкой», — уточнили в «Сочи Парке».
«Новая волна» будет проходить с 24 по 29 августа в Олимпийском парке, в шаговой доступности от «Богатыря».
По условиям акции, скидка предоставляется на размещение от пяти ночей при бронировании за 30 дней до даты заезда. Кроме того, к услугам гостей — пляж в шаговой доступности и ежедневный вход в первый тематический парк развлечений «Сочи Парк». Подробности акций можно узнать на сайте sochipark.ru.
Четырехзвездочный отель «Богатырь» расположен на территории «Сочи Парка», он состоит из стилизованного под средневековый замок основного корпуса и дополнительного рыцарского корпуса. В замке 290 номеров, просторные конференц-залы, два ресторана с авторской кухней — «Садко» и «Баллада», спа-центр, открытый бассейн и детская площадка, а также экозаправка для электромобилей на собственной парковке. Вход в «Сочи Парк» для гостей отеля свободный.
Как сообщали Юга.ру, в мае отель-замок «Богатырь» в «Сочи Парке» получил сертификат качества TripAdvisоr.
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