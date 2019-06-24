В «Сочи Парке» откроется клуб динозавров

Краснодарский край

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Выставка роботизированных динозавров «Дино Клуб» с 1 июля начнет работать в первом тематическом парке России «Сочи Парк»

В интерактивной экспозиции клуба будут представлены более 30 гигантских ящеров, самый большой из которых достигает 16 метров. В оформлении использовали мультимедийные проекции и аудиовизуальные спецэффекты. Доисторические ящеры могут двигаться, щелкать зубами и дышать.

«Экскурсоводы расскажут посетителям о жизни травоядных и хищных динозавров в мезозойскую эру. После экскурсии в 3D-кинотеатре можно посмотреть научно-познавательный фильм, посвященный доисторическому подводному миру», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».

«Дино Клуб» находится в здании детского комплекса парка «Страна Медведия», он будет открыт с 10:00 до 22:00. Посещение клуба динозавров оплачивается дополнительно.

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Выставка доисторических ящеров — очередное открытие «Сочи Парка» в этом сезоне. 1 июня там заработала площадка с интерактивными играми и водная спрейзона «Солнечный риф» с аквакачелями. Появление еще одного аттракциона намечено на август.

Как сообщали Юга.ру, с 1 июня в «Сочи Парке» работает мультимедийная «Галерея иллюзий» и лабиринт страха.

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