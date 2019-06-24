В «Сочи Парке» откроется клуб динозавров

В интерактивной экспозиции клуба будут представлены более 30 гигантских ящеров, самый большой из которых достигает 16 метров. В оформлении использовали мультимедийные проекции и аудиовизуальные спецэффекты. Доисторические ящеры могут двигаться, щелкать зубами и дышать.

«Экскурсоводы расскажут посетителям о жизни травоядных и хищных динозавров в мезозойскую эру. После экскурсии в 3D-кинотеатре можно посмотреть научно-познавательный фильм, посвященный доисторическому подводному миру», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».

«Дино Клуб» находится в здании детского комплекса парка «Страна Медведия», он будет открыт с 10:00 до 22:00. Посещение клуба динозавров оплачивается дополнительно.