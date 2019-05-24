«Сочи Парк» устроит праздник в честь своего первого юбилея
Первый тематический парк страны «Сочи Парк» 1 июня устроит праздник в честь своего пятилетия
Для гостей подготовят премьерные шоу, концерт артистов Black Star, откроют новые аттракционы, устроят полеты на воздушном шаре и другие сюрпризы.
Юбилейные мероприятия начнутся в 9:45 приветственным шоу «Время открытий» у главного входа. В этот день будет представлено несколько премьерных анимационных программ — «Три кота в гостях у бабушки», «Страшно веселое шоу Кощея Бессмертного», шоу русалок, «Иллюзионариум» и другие.
«Заработают яркие фотозоны, тематика которых — день рождения парка, и интерактивные площадки, где можно научиться ходить на ходулях, поймать волну на баланс-борде или забить гол на футбольном поле. Дважды в день по "Сочи Парку" пройдет парад героев — артисты пригласят присоединиться к шествию», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».
Гости юбилея первыми смогут оценить новые аттракционы, в том числе освежающую игровую спрей-зону «Солнечный риф». В десятичасовой программе на главной сцене выступит кавер-группа, пройдет презентация новых шоу летнего сезона, розыгрыши подарков, среди которых сертификаты на полет на воздушном шаре, и многое другое.
Вечером состоится полуторачасовой концерт артистов лейбла Black Star Danymuse и Ternovoy, а позже проведут фотосессию с музыкантами.
День рождения «Сочи Парка» завершится фейерверком. «Колесо Времени» в этот день продолжит работу до 00:00.
В честь пятилетнего юбилея 1 июня вход для взрослых будет по стоимости детского билета. Гостям отеля-замка «Богатырь» вход в «Сочи Парк» — в подарок.
Как сообщали Юга.ру, с первого дня лета «Сочи Парк» перейдет на новый режим и увеличит время работы — с 10:00 до 22:00.
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