1 июня в «Сочи Парке» откроется первая в Краснодарском крае территория интерактивных проекционных аттракционов

«Галерея иллюзий» — это мультимедийное пространство, в котором подвижные игры соединены с эффектами дополненной реальности. Вход и участие открыты для детей и взрослых. «На огромных мультимедийных экранах площадью почти 400 кв. метров будет доступно шесть игр-аттракционов с несколькими сценариями», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».

В «Кураже-карандаше» гости раскрасят огромные цветы полутораметровыми карандашами, в «Эволюции звезд» — пробегутся по интерактивному полу среди планет, а в «Оживших рисунках» оживят свои собственные картины и будут взаимодействовать с ними на гигантских проекциях. По словам авторов проекта, эти игры служат не только развлечением, но и развивают координацию, ловкость, мелкую моторику, логику, память, коммуникабельность, воображение.