В «Сочи Парке» откроется мультимедийная «Галерея иллюзий», вход в июне будет бесплатным
1 июня в «Сочи Парке» откроется первая в Краснодарском крае территория интерактивных проекционных аттракционов
«Галерея иллюзий» — это мультимедийное пространство, в котором подвижные игры соединены с эффектами дополненной реальности. Вход и участие открыты для детей и взрослых.
«На огромных мультимедийных экранах площадью почти 400 кв. метров будет доступно шесть игр-аттракционов с несколькими сценариями», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».
В «Кураже-карандаше» гости раскрасят огромные цветы полутораметровыми карандашами, в «Эволюции звезд» — пробегутся по интерактивному полу среди планет, а в «Оживших рисунках» оживят свои собственные картины и будут взаимодействовать с ними на гигантских проекциях.
По словам авторов проекта, эти игры служат не только развлечением, но и развивают координацию, ловкость, мелкую моторику, логику, память, коммуникабельность, воображение.
Территория интерактивных аттракционов находится на Аллее огней и доступна детям любого возраста. В июне «Галерею иллюзий» гости «Сочи Парка» могут посещать бесплатно.
Как сообщали Юга.ру, 1 июня «Сочи Парк» отмечает первый юбилей, гостей ждет большая развлекательная программа, новые шоу, открытие спрей-зоны «Солнечный риф», звездный концерт TERNOVOY & DANNYMUSE, полеты на воздушном шаре и многое другое. По случаю праздника билеты для взрослых будут продавать по цене детских.
С первого дня лета «Сочи Парк» перейдет на новый режим и продлит время работы — летний график с 10:00 до 22:00.
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