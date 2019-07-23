На Кубань с начала года переехали почти 9 тыс. человек — Краснодарстат
Краснодарстат 19 июля опубликовал характеристики миграции и воспроизводства населения на Кубани в первой половине 2019 года
Согласно отчету, миграция внутри региона за январь-май этого года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 19,8% или на 4 тыс. 314 человек.
С начала 2019 года население региона увеличилось на 8,7 тыс. человек. Это произошло за счет миграционного прироста, сообщили в Краснодарстате.
По данным на 1 июня, население Кубани составило 5 млн 656 тыс. человек. Из этого числа 3 млн 125 тыс. человек (55,3%) живут в городах, остальные — в сельской местности.
Кроме того, по данным характеристики воспроизводства населения в крае, в период с января по май 2019 года количество умерших жителей Кубани превысило число родившихся на 26,9%.
В целом за полгода из региона уехали 49 тыс. 917 человек, в то время как приехали — 64 тыс. 976 человек. Таким образом, миграционный прирост составил 15 тыс. 59 человек, что на 2,2 тыс. меньше, чем годом ранее.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2017 года УВД Краснодара опубликовало число зарегистрированных жителей города — 1 млн 318 тыс. 142 человека. Однако в марте 2018-го Краснодарстат насчитал в столице Кубани 990 тыс. жителей — на 327 тыс. меньше, чем зарегистрировала полиция.
В сентябре 2018 года на праздновании Дня города мэр Краснодара Евгений Первышов получил символическое свидетельство, подтверждающее статус миллионника.
Четыре человека из Краснодара и Ростова поделились личным опытом и лайфхаками
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.