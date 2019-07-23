На Кубань с начала года переехали почти 9 тыс. человек — Краснодарстат

Краснодарстат 19 июля опубликовал характеристики миграции и воспроизводства населения на Кубани в первой половине 2019 года

Согласно отчету, миграция внутри региона за январь-май этого года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 19,8% или на 4 тыс. 314 человек. С начала 2019 года население региона увеличилось на 8,7 тыс. человек. Это произошло за счет миграционного прироста, сообщили в Краснодарстате.

По данным на 1 июня, население Кубани составило 5 млн 656 тыс. человек. Из этого числа 3 млн 125 тыс. человек (55,3%) живут в городах, остальные — в сельской местности.

Кроме того, по данным характеристики воспроизводства населения в крае, в период с января по май 2019 года количество умерших жителей Кубани превысило число родившихся на 26,9%. В целом за полгода из региона уехали 49 тыс. 917 человек, в то время как приехали — 64 тыс. 976 человек. Таким образом, миграционный прирост составил 15 тыс. 59 человек, что на 2,2 тыс. меньше, чем годом ранее.