Краснодарстат насчитал в Краснодаре 990 тыс. жителей. Это на 327 тыс. меньше, чем зарегистрировала полиция

В управлении Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Адыгее опубликовали итоги проведенной оценки численности населения

По данным Краснодарстата на 1 января 2018 года, всего на Кубани проживает 5 млн 603 тыс. 420 человек.

Население краевого центра составляет 990 тыс. 203 человека, из них 899 тыс. 541 живут в городе, 90 тыс. 662 — в сельской местности.