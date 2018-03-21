Краснодарстат насчитал в Краснодаре 990 тыс. жителей. Это на 327 тыс. меньше, чем зарегистрировала полиция
В управлении Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Адыгее опубликовали итоги проведенной оценки численности населения
По данным Краснодарстата на 1 января 2018 года, всего на Кубани проживает 5 млн 603 тыс. 420 человек.
Население краевого центра составляет 990 тыс. 203 человека, из них 899 тыс. 541 живут в городе, 90 тыс. 662 — в сельской местности.
Население Западного округа достигло 182 тыс. 157 человек, в Центральном округе живет 182 тыс. 152 человека, в Прикубанском — 357 тыс. 449 горожан, в Карасунском — 268 тыс. 445 человек.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2017 года УВД Краснодара опубликовало число зарегистрированных жителей города — 1 млн 318 тыс. 142 человека. Помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий отметил, что эти цифры официально закрепят после переписи населения, которая будет проходить в октябре 2020 года.
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