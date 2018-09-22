Краснодар получил статус города-миллионника
Мэр Краснодара Евгений Первышов 22 сентября получил символическое свидетельство, подтверждающее статус города, население которого достигло 1 млн человек
Перед началом концерта в честь 225-летия со дня образования Краснодара руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Адыгее Татьяна Курнякова объявила, что краевой центр официально признан городом-миллионником, и вручила символическое свидетельство Евгению Первышову.
«Мы несколько лет добивались признания этого статуса. Приятно, что это произошло именно в День города, и Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России. При этом важно, что в нашем городе одна из самых высоких в стране доля экономически активного населения. Большинство — люди трудоспособного возраста, активные, которые создают экономику Краснодара и способны позитивно влиять на его развитие», — отметил мэр.
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18 сентябре аудиторская компания «Эрнст энд Янг» представила результаты исслезования конкурентоспособности Краснодара на основе структуры миграции и возрастного состава жителей города. По итогам анализа, доля трудоспособного населения в краевом центре составляет 59,4%, что превышает средний показатель по стране (56,7%), а также превосходит результат Москвы (58,5%) и Санкт-Петербурга (58,3%), сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2017 года УВД Краснодара опубликовало число зарегистрированных жителей города — 1 млн 318 тыс. 142 человека. Тогда помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий скуазал, что эти цифры официально закрепят после переписи населения, которая будет проходить в октябре 2020 года.
В марте 2018 года Краснодарстат насчитал в столице Кубани 990 тыс. жителей, что на 327 тыс. меньше, чем зарегистрировала полиция.
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