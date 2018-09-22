Краснодар получил статус города-миллионника

Мэр Краснодара Евгений Первышов 22 сентября получил символическое свидетельство, подтверждающее статус города, население которого достигло 1 млн человек

Перед началом концерта в честь 225-летия со дня образования Краснодара руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Адыгее Татьяна Курнякова объявила, что краевой центр официально признан городом-миллионником, и вручила символическое свидетельство Евгению Первышову.

«Мы несколько лет добивались признания этого статуса. Приятно, что это произошло именно в День города, и Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России. При этом важно, что в нашем городе одна из самых высоких в стране доля экономически активного населения. Большинство — люди трудоспособного возраста, активные, которые создают экономику Краснодара и способны позитивно влиять на его развитие», — отметил мэр.