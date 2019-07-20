ФК «Краснодар» одержал победу над «Уфой»
Краснодар смог победить «Уфу» в первом матче второго тура Российской премьер-лиги 22 июля
В выездном матче в столице Башкирии краснодарцы провели свой второй матч в этом сезоне. Первый — встреча с грозненским «Ахматом» — завершился поражением для «быков», в составе которых к началу новой гонки за победой в премьер-лиге произошло немало изменений. Команда Сергея Галицкого не смогла забить в ворота чеченского клуба ни одного мяча. Вторая игра, состоявшаяся в субботу, 22 июля, оказалась интереснее и результативнее.
Первый гол в игре с «Краснодаром» забили хозяева поля: защитник «Уфы» Кэтэлин Карп принял подбор у штрафной у Андрея Козлова и отправил мяч в ворота Матвея Сафонова на 28-й минуте матча. Спустя еще 12 минут краснодарцы снова пропустили — гол забил Джемал Табидзе.
Отыгрываться черно-зеленые начали уже в начале второго тайма: Юнес Намли на 48-й минуте проник в штрафную, скинул мяч под удар Ольссону, но, несмотря на то, что шведа заблокировали, успел сам добить гол. Счет сравняли на 74-й минуте: Тонни де Вильена дальним ударом отправил мяч в ворота, и Алексей Чернов не смог его остановить.
Автором третьего и последнего гола в этой игре засчитан уже отметившийся Джемал Табидзе. Правда, на сей раз это оказался автогол: это Рамирес пробивал и задел вратаря уфимцев. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу «Краснодара».
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Как писали Юга.ру, в июле у краснодарской команды появился новый главный тренер — формально эту должность занял Сергей Матвеев. Фактически эти обязанности продолжит выполнять Мурад Мусаев, который в марте отметил год в таком статусе. Ранее официально этот статус был у Олега Фоменко. Дело в том, что у Мусаева не было соответствующей квалификации. Несмотря на то, что в этом мае 35-летний специалист получил категорию А, УЕФА все же отстранил его на год. Причиной стало то, что Мусаев руководил командой без тренерской лицензии категории Pro. Досрочно начать обучение на эту лицензию краснодарскому тренеру не разрешили — для этого он должен сначала год проработать на уровне категории А.
Первая в сезоне домашняя игра «Краснодара» состоится 27 июля. В ней соперником «быков» станет новичок РПЛ и сосед по региону, команда «Сочи».
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