ФК «Краснодар» одержал победу над «Уфой»

В выездном матче в столице Башкирии краснодарцы провели свой второй матч в этом сезоне. Первый — встреча с грозненским «Ахматом» — завершился поражением для «быков», в составе которых к началу новой гонки за победой в премьер-лиге произошло немало изменений. Команда Сергея Галицкого не смогла забить в ворота чеченского клуба ни одного мяча. Вторая игра, состоявшаяся в субботу, 22 июля, оказалась интереснее и результативнее.

Первый гол в игре с «Краснодаром» забили хозяева поля: защитник «Уфы» Кэтэлин Карп принял подбор у штрафной у Андрея Козлова и отправил мяч в ворота Матвея Сафонова на 28-й минуте матча. Спустя еще 12 минут краснодарцы снова пропустили — гол забил Джемал Табидзе.