ФК «Краснодар» представил новую игровую форму

Футбольный клуб «Краснодар» 9 июля представил новую игровую форму на сезон-2019/20

Спортивная компания Puma вместе с «Краснодаром» представили домашнюю форму, она выполнена в черном цвете с калейдоскопическим принтом зеленого. «Выездная форма представлена в сочетании белого цвета с асимметрическими элементами в светло-сером исполнении», — сообщили в пресс-службе «быков». Новые комплекты формы представили капитан Александр Мартынович, нападающие Ари и Магомед-Шапи Сулейманов и полузащитник Кристоффер Олссон.

В обоих комплектах использовали технологию DryCell, благодаря которой происходит быстрое влагоотведение с поверхности кожи во время интенсивных нагрузок. Форма поступит в продажу 19 июля: ее можно купить онлайн на сайте черно-зеленых, а также в официальных магазинах Puma или ФК «Краснодар».