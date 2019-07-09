ФК «Краснодар» представил новую игровую форму
Футбольный клуб «Краснодар» 9 июля представил новую игровую форму на сезон-2019/20
Спортивная компания Puma вместе с «Краснодаром» представили домашнюю форму, она выполнена в черном цвете с калейдоскопическим принтом зеленого.
«Выездная форма представлена в сочетании белого цвета с асимметрическими элементами в светло-сером исполнении», — сообщили в пресс-службе «быков».
Новые комплекты формы представили капитан Александр Мартынович, нападающие Ари и Магомед-Шапи Сулейманов и полузащитник Кристоффер Олссон.
В обоих комплектах использовали технологию DryCell, благодаря которой происходит быстрое влагоотведение с поверхности кожи во время интенсивных нагрузок. Форма поступит в продажу 19 июля: ее можно купить онлайн на сайте черно-зеленых, а также в официальных магазинах Puma или ФК «Краснодар».
Как сообщали Юга.ру, в конце июня «быки» представили новую тренировочную форму, которая по цвету отличается от комплектов прошлого сезона.
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