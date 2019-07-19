В Анапе из-за нарушений закрыли прокат прогулочных лодок

В Анапе после проверки, которую в июле провела прокуратура, предпринимателю запретили катать отдыхающих на лодках

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что индивидуальный предприниматель катал туристов по Черному морю на небольших моторных судах. При этом у него не было необходимого договора водопользования.

Природоохранный прокурор попросил Анапский городской суд запретить бизнесмену катать людей на лодках до устранения нарушений, и суд удовлетворил эти требования, сообщили 19 июля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.