В Анапе из-за нарушений закрыли прокат прогулочных лодок
В Анапе после проверки, которую в июле провела прокуратура, предпринимателю запретили катать отдыхающих на лодках
Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что индивидуальный предприниматель катал туристов по Черному морю на небольших моторных судах. При этом у него не было необходимого договора водопользования.
Природоохранный прокурор попросил Анапский городской суд запретить бизнесмену катать людей на лодках до устранения нарушений, и суд удовлетворил эти требования, сообщили 19 июля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, 5 июля в районе поселка Джубга Туапсинского района в море перевернулся прогулочный катер «Атолл». В результате происшествия погибли 42-летняя и 34-летняя женщины. Против водителя судна возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Спустя три дня после трагедии в Джубге власти Кубани заявили о намерении разработать закон для организаторов морских прогулок.
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