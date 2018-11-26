Лисица, медведь, олень, кабаны и стадо зубров попали в фотоловушку в Кавказском заповеднике

Краснодарский край

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Фотоловушка поймала медведя, лисицу, кабанов и других обитателей в Кавказском биосферном заповеднике

Фотографии с камер собрали сотрудники Восточного и научного отделов заповедника. В районе кордона 3-я рота в фотоловушку попались медведи, олени, зубры, дикие кабаны, шакал, лисица и енотовидная собака. 

© Фото пресс-службы Кавказского заповедника
© Фото пресс-службы Кавказского заповедника
© Фото пресс-службы Кавказского заповедника
© Фото пресс-службы Кавказского заповедника

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Большую часть информации об обитателях заповедника сотрудники получили ночью. По их мнению, животных в район фотоловушки может привлекать груша, растущая неподалеку.

Камеры, с помощью которых удалось поймать фотографии животных, реагируют на любое движение, делая кадр.

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