Лисица, медведь, олень, кабаны и стадо зубров попали в фотоловушку в Кавказском заповеднике

Фотоловушка поймала медведя, лисицу, кабанов и других обитателей в Кавказском биосферном заповеднике

Фотографии с камер собрали сотрудники Восточного и научного отделов заповедника. В районе кордона 3-я рота в фотоловушку попались медведи, олени, зубры, дикие кабаны, шакал, лисица и енотовидная собака.

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