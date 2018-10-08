В Кавказском заповеднике обнаружили узел биологического сигнального поля

Фотоловушка в Кавказском биосферном заповеднике в летний период зафиксировала восемь видов животных у особого сигнального дерева

«Метить территорию — характерная особенность хищников Кавказского заповедника — территориальных животных. Это один из самых распространенных в природе способов заявить о себе, о занятости "своей" территории», — прокомментировал снимки фотоловушек старший научный сотрудник заповедника Сергей Трепет.

Большинство млекопитающих привязаны к своему месту обитания и метят свою территорию. За три месяца возле дерева успели отметиться медведь, волк, енотовидная собака, лесной кот, кабан, олень, серна, зубр. Все они были разного размера и пола.

Как правило, животные метят определенные места — деревья, камни и пни, расположенные на границах соседних участков обитания медведей, волков или шакалов. Эти места являются узлами так называемого биологического сигнального поля.

«Примечательно, что чем выше плотность населения, тем чаще обновляются метки. А вот выпущенные в заповедник леопарды до сих пор не замечены в мечении территории. Возможно, это связано с очень низкой вероятностью их встречи друг с другом и отсутствием необходимости метить охотничий участок», — объяснили в пресс-службе заповедника.

На Западном Кавказе сейчас обитают в дикой природе три самца переднеазиатского леопарда. Достоверные сведения о нахождении на территории заповедника есть по одному из них — Артеку, выпущенному в конце августа 2018 года.