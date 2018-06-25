В Кавказском заповеднике олениха погналась за волком, чтобы защитить своего детеныша

Момент погони оленихи за волком на хребте Алоус в Кавказском заповеднике попал на видео

На кадрах видно, как хищник убегает от самки, поджав хвост. Видео опубликовано в инстаграме фотографа Павла Мудрова.

«Молодая олениха спрятала малыша в зарослях рододендрона и отважно бросилась на волка. В это время вторая самка осталась приглядывать за малышом и внимательно наблюдать не только за волком, но и за людьми с фотоаппаратами», — рассказали в Кавказском заповеднике.