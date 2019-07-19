Агентство Fitch Ratings повысило рейтинг страхового дома ВСК

В консолидированном отчете по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год компания ВСК показала чистую прибыль в размере 8 млрд рублей и рентабельность капитала 34%. На прибыль существенное влияние оказал сильный андеррайтерский результат и высокий инвестиционный доход, рассказали 19 июля в пресс-службе ВСК.

Основными факторами, повлиявшими на повышение рейтинга, стало значительное повышение капитализации компании, высокие операционные показатели страховщика и улучшение диверсификации страхового портфеля [совокупность активов, где ни одна бумага не является доминирующей — Юга.ру].

Международное рейтинговое агенство Fitch полагает, что страховой дом ВСК обладает достаточно диверсифицированным портфелем. Отмечается, что премии в линиях бизнеса, не связанных со страхованием жизни, росли быстрее, чем в целом по российскому рынку. Кроме того, Fitch положительно оценил надежность и ликвидность инвестиционного портфеля ВСК, большую филиальную сеть и узнаваемый бренд.

«Оценка рейтингового агентства отражает правильность выбранной ВСК стратегии развития, зрелость операционных процессов и профессиональную творческую работу всей команды. Мы продолжим внедрять инновационные решения и применять весь опыт и экспертные знания в интересах миллионов наших клиентов и партнеров», — отметил председатель Совета директоров ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк.