ВСК и «Европлан» запустили новый продукт «Страхование платежей»
Страховой дом ВСК и автолизинговая компания «Европлан» в июле запустили новый комплексный продукт «Страхование платежей»
Новый продукт «Страхование платежей» позволяет клиентам «Европлана» возместить потери в случае утраты лизингового автомобиля: например, погасить долг по договору лизинга и компенсировать затраты по уплаченным платежам, сообщили 17 июля в пресс-службе ВСК.
Программа предусматривает страховое возмещение только в случае полной утраты автомобиля, например, если после ДТП он не подлежит ремонту, или в случае угона. Договор оформляется в страховой компании ВСК на весь срок действия договора лизинга, при этом по каско автомобиль может быть застрахован в любой другой страховой компании.
Руководитель центра развития продуктов ВСК Александр Абраменко рассказал, что при покупке полиса клиент получает финансовую защиту, в том числе по уже совершенным расходам. Выплаты помогают возместить первый платеж, а также закрыть обязательства перед лизинговой компанией.
«Средний срок договора лизинга автомобиля — 3-5 лет. Новый продукт дает предпринимателям возможность обезопасить себя в течение всего этого времени и смягчить ущерб в случае утраты транспортного средства», — добавил генеральный директор компании «Европлан» Александр Михайлов.
Подробную информацию о Страховом доме ВСК можно найти на сайте vsk.ru.
Как писали Юга.ру, компания ВСК в июле представила новый страховой продукт для защиты детей — «Сборная здоровья».
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