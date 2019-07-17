ВСК и «Европлан» запустили новый продукт «Страхование платежей»

Программа предусматривает страховое возмещение только в случае полной утраты автомобиля, например, если после ДТП он не подлежит ремонту, или в случае угона. Договор оформляется в страховой компании ВСК на весь срок действия договора лизинга, при этом по каско автомобиль может быть застрахован в любой другой страховой компании.

Новый продукт «Страхование платежей» позволяет клиентам «Европлана» возместить потери в случае утраты лизингового автомобиля: например, погасить долг по договору лизинга и компенсировать затраты по уплаченным платежам, сообщили 17 июля в пресс-службе ВСК.

Руководитель центра развития продуктов ВСК Александр Абраменко рассказал, что при покупке полиса клиент получает финансовую защиту, в том числе по уже совершенным расходам. Выплаты помогают возместить первый платеж, а также закрыть обязательства перед лизинговой компанией.

«Средний срок договора лизинга автомобиля — 3-5 лет. Новый продукт дает предпринимателям возможность обезопасить себя в течение всего этого времени и смягчить ущерб в случае утраты транспортного средства», — добавил генеральный директор компании «Европлан» Александр Михайлов.