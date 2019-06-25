Компанию ВСК признали лидером по страхованию имущества заемщиков
Страховое акционерное общество «ВСК» 18 июня стало лидером в сегменте страхования имущества заемщиков
В Москве состоялась конференция «Банкострахование 2019», посвященная партнерству страховщиков, банков, а также посредников и маркетплейсов. Ее организовали аналитическое агентство «БизнесДром», журнал «Банковское обозрение» и медиа-информационная группа «Страхование сегодня». Во время мероприятия Страховой дом ВСК получил диплом лидера в сегменте страхования имущества заемщиков, а представитель компании принял участие в дискуссии.
На конференции руководители страховщиков, банков, регулирующих органов, представители СМИ и аналитики финансового рынка обсудили перспективы, изменения структуры и динамики банкострахования, рассказали в пресс-службе ВСК.
Исполнительный директор департамента по работе с банками ВСК Станислав Падалко поучаствовал в баттле на тему «Трансформации продуктов в банкостраховании в эпоху диджитализации: коробочные продукты VS индивидуальные пакеты». Он выступил за команду, которая выдвигала аргументы за индивидуальный подход к клиентам и персонализацию предложения в соответствии с их потребностями, а также применение для этих целей анализа big data и формирование индивидуального профиля каждого клиента.
Также на мероприятии наградили лучших игроков отрасли. Страховой дом ВСК получил диплом в номинации «Лидер в сегменте страхования имущества заемщиков».
«Внедрение новых IT-решений в 2018 году позволило нам оптимизировать процессы взаимодействия с банками, что вместе с гибкой тарифной политикой и широкой продуктовой линейкой способствует повышению клиентоориентированности и конкурентоспособности компании в этом сегменте», — прокомментировал заместитель генерального директора по управлению продажами Илья Бойченко.
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