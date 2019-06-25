Компанию ВСК признали лидером по страхованию имущества заемщиков

Страховое акционерное общество «ВСК» 18 июня стало лидером в сегменте страхования имущества заемщиков

В Москве состоялась конференция «Банкострахование 2019», посвященная партнерству страховщиков, банков, а также посредников и маркетплейсов. Ее организовали аналитическое агентство «БизнесДром», журнал «Банковское обозрение» и медиа-информационная группа «Страхование сегодня». Во время мероприятия Страховой дом ВСК получил диплом лидера в сегменте страхования имущества заемщиков, а представитель компании принял участие в дискуссии.

На конференции руководители страховщиков, банков, регулирующих органов, представители СМИ и аналитики финансового рынка обсудили перспективы, изменения структуры и динамики банкострахования, рассказали в пресс-службе ВСК.

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Исполнительный директор департамента по работе с банками ВСК Станислав Падалко поучаствовал в баттле на тему «Трансформации продуктов в банкостраховании в эпоху диджитализации: коробочные продукты VS индивидуальные пакеты». Он выступил за команду, которая выдвигала аргументы за индивидуальный подход к клиентам и персонализацию предложения в соответствии с их потребностями, а также применение для этих целей анализа big data и формирование индивидуального профиля каждого клиента.