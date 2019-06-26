Страховая компания ВСК получила премию «Права потребителей и качество обслуживания»

Страховая компания ВСК в июне стала лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания 2019»

Награждение прошло на Х форуме «Права потребителей и качество обслуживания» с 20 по 22 июня в Тбилиси. ВСК получила премию в номинации «Урегулирование страховых событий». Члены экспертного жюри отметили компанию за внедрение сервиса дистанционного урегулирования в мобильном приложении «ВСК страхование» и личном кабинете клиента. В этом году в категории «Страховые компании» (в номинации «Розничные услуги») экспертный совет премии отметил сервис дистанционного урегулирования страховых событий, который ВСК внедрила в своем мобильном приложении и личном кабинете клиента.

В пресс-службе ВСК пояснили, что с помощью этих технологий процесс урегулирования стал более удобным и оперативным. Также клиентам не обязательно ехать в офис и ждать в очереди. Клиент может зарегистрировать страховое происшествие на месте ДТП с помощью мобильного приложения. Система определит его местоположение и сразу направит в ближайший сервисный центр, построив маршрут на карте, и затем будет присылать оповещения об урегулировании на всех этапах.

Личный кабинет клиента постепенно становится единой медицинской картой. Там можно посмотреть историю обращений к врачам и назначений, а благодаря телемедицине — дистанционно общаться с доктором. «Мы стараемся не словом, а делом демонстрировать интерес к своим клиентам и своевременный отклик на потребительские ожидания. Внедряем новые идеи и технологии для того, чтобы клиенты и партнеры всегда чувствовали поддержку компании», — сказал во время церемонии награждения заместитель гендиректора по управлению убытками ВСК Андрей Редько. В 2019 году победителями номинации «Розничные услуги» также стали «Почта России», сеть АЗС «Газпромнефть», АО «КИВИ», Yota. Инициатором премии «Права потребителей и качество обслуживания» стал фонд «Социальные проекты». Ее проводят во взаимодействии с Торгово-промышленной палатой РФ, Ассоциацией компаний интернет-торговли, Ассоциацией компаний розничной торговли, Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла, агентствами «БизнесДром» и РОМИР. Проект призван содействовать развитию потребительского рынка России, найти лидеров в области обеспечения прав потребителей и высокого качества обслуживания. Также премия позволяет больше информировать потребителей о добросовестных участниках рынка товаров и услуг. В экспертный совет премии входят представители бизнеса и государственной власти.