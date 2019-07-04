Агентство Fitch улучшило прогноз по рейтингу страховой компании ВСК

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Страхового дома ВСК на уровне BB- и пересмотрело прогноз по рейтингу на «стабильный»

Это произошло в связи с вступлением в силу федерального закона от 27 июня 2019 года № 153-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных положений статьи 25 ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"».

Пересмотр прогноза отразил предположение Fitch о том, что ВСК не будет нести риски, связанные со страхованием гражданской ответственности застройщиков (ГОЗ), сообщили 4 июля в пресс-службе ВСК.

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Согласно нормам № 153-ФЗ, страхование ГОЗ как институт прекратило свое действие, и должны быть досрочно прекращены все договоры страхования, за исключением тех, по которым наступил страховой случай и предъявлено требование о выплате возмещения, а также договоров, заключенных в отношении завершенных и введенных в эксплуатацию объектов.

Незаработанная страховщиком премия должна быть перечислена в Фонд защиты дольщиков в течение 40 рабочих дней со дня вступления закона в силу.

«Миссия компании — в поддержке и защите граждан и бизнеса, оказавшихся в сложной ситуации. Мы крайне ответственно относимся ко всем обязательствам компании, профессиональному и честному урегулированию страховых событий. По договорам ГОЗ выплачено страховых возмещений на сумму порядка 1 млрд рублей. В ходе урегулирования компания оказывала всю необходимую консультационную и психологическую помощь своим клиентам», — отметил председатель совета директоров ВСК Цикалюк Сергей Алексеевич.

Компания ВСК входит в топ-10 крупнейших российских страховщиков и на протяжении последних лет показывает рост в основных сегментах бизнеса. ВСК реализует стратегии по наращиванию страхового портфеля, внедряет новые дистанционные сервисы для клиентов и совершенствует систему риск-менеджмента. По итогам 1 квартала 2019 года капитал группы ВСК вырос на 8% и достиг 28,6 млрд рублей, активы — 138 млрд, а прибыль составила 1,7 млрд рублей.

Как сообщали Юга.ру, в июне компанию ВСК стала лидером по страхованию имущества заемщиков и получила премию «Права потребителей и качество обслуживания».

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