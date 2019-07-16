На реке в Армавире перевернулся самодельный плот с девятью людьми, один из них пропал
В Армавире 14 июля на реке перевернулся самодельный плот с пассажирами. Один человек пропал, его ищут спасатели
Девять человек без регистрации сплавлялись по реке Кубани на самодельном плоту. В какой-то момент судно не выдержало нагрузки и перевернулос. Все пассажиры оказались в воде, восемь из них самостоятельно выплыли к берегу, еще одного до сих пор ищут.
К поискам привлекли 12 человек и пять машин, среди них два плавсредства, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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