В Анапе запретили купаться на всех пляжах

В Анапе 16 июля из-за низкой температуры воды запретили купаться на всех пляжах

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Об этом сообщила пресс-служба администрации Анапы. Запрет связан с низкой температурой воды и сильным донным течением. «Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным гидрометцентра Кубани, температура морской воды в Анапе 16 июля составит около 23 °С.