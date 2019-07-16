В Анапе запретили купаться на всех пляжах

Краснодарский край

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В Анапе 16 июля из-за низкой температуры воды запретили купаться на всех пляжах

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Об этом сообщила пресс-служба администрации Анапы. Запрет связан с низкой температурой воды и сильным донным течением.

«Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным гидрометцентра Кубани, температура морской воды в Анапе 16 июля составит около 23 °С.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае 16 июля объявили экстренное предупреждение из-за сильных дождей, ливней с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 22 м/c. В целом на Кубани до 17 июля ожидаются небольшие дожди и грозы, при этом в Сочи прогнозируют сильный ливень и ветер.

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