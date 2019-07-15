В Сочи прогнозируют сильный дождь и ветер

Краснодарский край

Распечатать

Жителей и гостей Сочи предупредили об ухудшении погоды 15 и 16 июля

С вечера понедельника на курорте ожидается сильный дождь. Синоптики также прогнозируют усиление ветра, порывы могут достигать 15 м/с, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности и сохранности имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов. Автомобили не следует оставлять под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае с 15 по 17 июля ожидаются небольшие дожди и грозы.

Погода Сочи Штормовые предупреждения
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани хотят выделить на казачество еще 6 млрд рублей
Mail.ru считает преждевременной новость о продаже активов такси «Везет» структурам «Яндекса»
На Старокубанском кольце Краснодара транспорт пустили по новой схеме
Внука Деда Хасана задержали на сходке воров в законе в Подмосковье
В Сочи прогнозируют сильный дождь и ветер
В Сочи беременная женщина упала со склона

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале