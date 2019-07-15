В Сочи прогнозируют сильный дождь и ветер
Жителей и гостей Сочи предупредили об ухудшении погоды 15 и 16 июля
С вечера понедельника на курорте ожидается сильный дождь. Синоптики также прогнозируют усиление ветра, порывы могут достигать 15 м/с, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности и сохранности имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов. Автомобили не следует оставлять под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае с 15 по 17 июля ожидаются небольшие дожди и грозы.
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