В Сочи прогнозируют сильный дождь и ветер

Жителей и гостей Сочи предупредили об ухудшении погоды 15 и 16 июля

С вечера понедельника на курорте ожидается сильный дождь. Синоптики также прогнозируют усиление ветра, порывы могут достигать 15 м/с, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности и сохранности имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов. Автомобили не следует оставлять под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае с 15 по 17 июля ожидаются небольшие дожди и грозы.