На Кубани начало недели будет дождливым

В Краснодарском крае с 15 по 17 июля ожидаются небольшие дожди и грозы

В Краснодаре днем 15 июля температура воздуха составит 26-28 °С, возможен кратковременный дождь. Порывы ветра могут достигать 15 м/c.

В крае 15 июля местами пройдут кратковременные дожди, гроза, во второй половине дня в отдельных пунктах сильный дождь, град. Порывы ветра при грозе могут достигать 18 м/c. Днем столбики термометров покажут 25-30 °С. На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза, днем сильный дождь. Температура воздуха днем составит 22-27 °С.

В большинстве районов края 16 июля также ожидается кратковременный дождь, в отдельных пунктах — с градом. Ночью похолодает до 13-18 °С, днем воздух прогеется до 25-30 °С. На Черноморском побережье также возможны дожди и грозы. Порывы ветра на участке Анапа — Геленджик при грозе достигнут 15-20 м/с. Ночью температура опустится до 19 °С, днем — до 26 °С.