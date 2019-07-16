На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение на 16 июля из-за сильных дождей
В Краснодарском крае (кроме Сочи) 16 июля ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. Кроме того, на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной, юго-западной территории края, реках Черноморского побережья от Анапы до Магри возможны подъемы уровней воды с достижением местами неблагоприятных отметок, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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В восточной половине Азовского моря также ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости до 1-2 км, ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20-23м/с. Высота волн достигнет 0,2-0,7 метра.
МЧС просит жителей региона остерегаться порванных электрических проводов высоких строений, линий электропередач, деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов, использовать ветрозащитную одежду, непромокаемую одежду и обувь и парковаться только в предназначенных местах.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 8 (861) 268-64-40 (телефон доверия Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.).
Как сообщали Юга.ру, на Кубани с 15 по 17 июля ожидаются небольшие дожди и грозы, при этом в Сочи прогнозируют сильный ливень и ветер.
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