В Черном море под Анапой произошло землетрясение

Краснодарский край

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Утром 15 июля в акватории Черного моря недалеко от Новороссийска зафиксировали подземные толчки

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По данным Единой геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 9:00 на глубине 10 км.

Сейсмособытие случилось на расстоянии 19 км юго-западнее анапского села Сукко, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

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Как сообщали Юга.ру, в апреле произошло землетрясение в Черном море у берегов Крыма.

Анапа Землетрясения Черное море
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В Черном море под Анапой произошло землетрясение
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