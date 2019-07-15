В Черном море под Анапой произошло землетрясение
Утром 15 июля в акватории Черного моря недалеко от Новороссийска зафиксировали подземные толчки
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По данным Единой геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 9:00 на глубине 10 км.
Сейсмособытие случилось на расстоянии 19 км юго-западнее анапского села Сукко, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
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