Два ДТП случилось на Старокубанском кольце Краснодара после ввода новой схемы движения
В Краснодаре на пересечении улиц Старокубанской и Ставропольской 15 июля произошло две аварии — в течение нескольких часов после введения новой схемы движения
В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что аварии были небольшими — машины «притерлись». Однако из-за ДТП образовались пробки.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов рассказал, что основными причинами стали невнимательность и несоблюдение требований знаков и разметки, а также поворот налево через трамвайные пути при движении по новому участку вдоль улицы Ставропольской.
Архипов обратил внимание на то, что теперь при движении прямо по Ставропольской нужно ехать по двум полосам внутри кольца, вдоль трамвайных путей. Если необходимо проехать в любом другом направлении, следует заезжать на кольцо и двигаться по нему.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 17:50, движение по кольцу плотное. Наиболее загружена улица Старокубанская перед кольцом в сторону Селезнева и Старопольская в сторону Кубанской. Машины там едут со скоростью 3-5 км/ч.
Как сообщали Юга.ру, 15 июля с 13:00 на Старокубанском кольце транспорт пустили по новой схеме. Через кольцо проложили новый участок дороги — по две полосы в каждом направлении.
Перекресток ремонтировали с 4 июня. Перед работами со Старокубанской пересадили деревья и кустарники, а также перенесли коммуникации. В 2020 году планируют отремонтировать подземный пешеходный переход, который располагается под кольцом.
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