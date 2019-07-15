Два ДТП случилось на Старокубанском кольце Краснодара после ввода новой схемы движения

В Краснодаре на пересечении улиц Старокубанской и Ставропольской 15 июля произошло две аварии — в течение нескольких часов после введения новой схемы движения

В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что аварии были небольшими — машины «притерлись». Однако из-за ДТП образовались пробки.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов рассказал, что основными причинами стали невнимательность и несоблюдение требований знаков и разметки, а также поворот налево через трамвайные пути при движении по новому участку вдоль улицы Ставропольской.

Архипов обратил внимание на то, что теперь при движении прямо по Ставропольской нужно ехать по двум полосам внутри кольца, вдоль трамвайных путей. Если необходимо проехать в любом другом направлении, следует заезжать на кольцо и двигаться по нему.